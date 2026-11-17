Alți șapte copii au scăpat teferi, în schimb, șoferul și două femei însoțitoare au ajuns și ei la spital.

Corespondent Știrile PRO TV: „Era ora opt când a fost primit apelul la 112. Accidentul s-a petrecut la intrarea în localitatea Gorneni, din Giurgiu. Microbuzul școlar luase pasageri din localitățile din jur și trebuia să-i lase la școala din comuna Iepurești. La fața locului au ajuns repede mai multe echipaje de salvare ale ISU Giurgiu. Aceștia i-au preluat pe copiii răniți și i-au dus la spital. Elevii răniți acuzau dureri la nivelul capului și al spatelui, precum și stări de vomă, după ce au căzut unii peste alții și s-au lovit de pereții și scaunele microbuzului. Patru dintre ei, cu vârste între 5 și 10 ani, sunt internați la Spitalul Marie Curie. Inițial, șoferul ar fi declarat că i s-a făcut rău la volan, însă, după ce au stat de vorbă cu martorii, polițiștii ar fi aflat că, de fapt, acesta ar fi avut alte preocupări la volan și ar fi pierdut controlul din neatenție. L-au testat pentru alcool și a reieșit că nu băuse, însă și el acuza dureri, așa că a fost dus la spitalul din. Alte două femei care îi însoțeau pe copii în microbuz au fost și ele rănite ușor. Polițiștii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Dacă va fi găsit vinovat, șoferul riscă închisoarea de la șase luni la trei ani sau o amendă.”