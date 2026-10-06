Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, împreună cu procurorii DIICOT – Structura Centrală, au documentat activitatea infracțională a bărbatului, cercetat pentru trafic de droguri de mare risc.

Potrivit anchetatorilor, substanțele stupefiante au fost descoperite ascunse într-un compartiment special amenajat în acest scop.

Bărbatul a fost prins în flagrant la data de 2 octombrie 2026, pe Autostrada A1. O zi mai târziu, procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus reținerea acestuia.

Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a dispus arestarea preventivă a bărbatului pentru 30 de zile.