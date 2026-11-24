Polițiștii au confiscat 893 de kilograme de cocaină suspectată și au arestat opt persoane, în cadrul unei anchete care a vizat un grup de criminalitate organizată suspectat că introducea ilegal în Marea Britanie droguri de mare risc, încadrate în categoria A, potrivit The Guardian.
Un purtător de cuvânt al Poliției Metropolitane a declarat că ancheta este în desfășurare.
Potrivit poliției, arestările au fost efectuate duminică seara, în zona pieței New Spitalfields din Londra. O cantitate mare de substanță suspectată a fi cocaină a fost găsită ascunsă în cutii cu portocale.
Cinci bărbați, cu vârste de 27, 33, 41, 43 și 58 de ani, au fost arestați sub suspiciunea de conspirație în vederea traficului de droguri din categoria A.
Imaginile video arată cum polițiștii răscolesc prin cutiile de carton pline cu portocale pentru a descoperi pachete negre, pe care era desenat un trifoi cu patru foi și care fuseseră ascunse sub fructe.
Fotografii realizate separat, duminică seara, arată blocuri de substanțe suspectate a fi droguri de categoria A, care umpleau cinci cutii de carton goale. Unele dintre pachete aveau inscripționat pe partea din față numărul „1100”.
Poliția a confiscat droguri în valoare de milioane de lire sterline
Piața de fructe și legume, care s-a mutat în cartierul Leyton în 1991, este cea mai mare piață angro din Marea Britanie, ocupând o suprafață de aproximativ 13 hectare (31 de acri).
Un al șaselea bărbat, în vârstă de 44 de ani, a fost arestat în apropiere, fiind găsite asupra sa aproximativ 100 de kilograme de droguri suspectate a fi din categoria A, a adăugat purtătorul de cuvânt al poliției.
Separat, polițiștii au percheziționat o proprietate din Cheshunt, comitatul Hertfordshire, unde au arestat un bărbat de 48 de ani, sub suspiciunea aceleiași infracțiuni. De asemenea, au confiscat numerar în valoare estimată la 450.000 de lire sterline (538.000 de euro).
Un camion a fost oprit și în apropiere de Maidstone și transportat la Dover pentru verificări. În urma percheziției, polițiștii au confiscat aproximativ 250 de kilograme de cocaină suspectată. Șoferul, un bărbat în vârstă de 50 de ani, a fost arestat sub suspiciunea de conspirație în vederea traficului de droguri din categoria A.
Toți cei opt bărbați arestați se află în continuare în custodia poliției.
„Confiscarea acestor droguri, care ar fi valorat milioane de lire sterline, reprezintă o pierdere semnificativă pentru această rețea infracțională și este una dintre cele mai mari capturi de droguri pe care le-am înregistrat. Această operațiune demonstrează hotărârea noastră de a destructura rețelele de traficanți de droguri, ale căror activități alimentează violența de pe străzile Londrei, și ar trebui să reprezinte un avertisment pentru grupările de criminalitate organizată care introduc ilegal în țară droguri din categoria A”, a declarat Detectivul Lindsey Billany, care coordonează ancheta Poliției Metropolitane.