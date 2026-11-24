Polițiștii au confiscat 893 de kilograme de cocaină suspectată și au arestat opt persoane, în cadrul unei anchete care a vizat un grup de criminalitate organizată suspectat că introducea ilegal în Marea Britanie droguri de mare risc, încadrate în categoria A, potrivit The Guardian.

Un purtător de cuvânt al Poliției Metropolitane a declarat că ancheta este în desfășurare.

Potrivit poliției, arestările au fost efectuate duminică seara, în zona pieței New Spitalfields din Londra. O cantitate mare de substanță suspectată a fi cocaină a fost găsită ascunsă în cutii cu portocale.

Cinci bărbați, cu vârste de 27, 33, 41, 43 și 58 de ani, au fost arestați sub suspiciunea de conspirație în vederea traficului de droguri din categoria A.

Imaginile video arată cum polițiștii răscolesc prin cutiile de carton pline cu portocale pentru a descoperi pachete negre, pe care era desenat un trifoi cu patru foi și care fuseseră ascunse sub fructe.

Fotografii realizate separat, duminică seara, arată blocuri de substanțe suspectate a fi droguri de categoria A, care umpleau cinci cutii de carton goale. Unele dintre pachete aveau inscripționat pe partea din față numărul „1100”.