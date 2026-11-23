DIICOT a soluționat aproape 15.000 de dosare în șase luni. Anchete privind criptomonede de 120 de milioane de dolari, trafic de droguri și acte de sabotaj

În același interval, au pus sub sechestru bunuri în valoare de peste 327 de milioane de lei și au instrumentat anchete complexe, inclusiv una în care au urmărit transferuri ilegale de criptomonede în valoare de 120 de milioane de dolari și alta care a vizat o rețea suspectată de acte de sabotaj, transmite DIICOT.

Potrivit bilanțului prezentat de instituție, procurorii au lucrat în total la 46.627 de dosare și au cercetat 3.501 persoane. Dintre acestea, 3.146 au fost trimise în judecată, iar 1.152 de persoane au fost arestate preventiv.

Volumul de muncă a fost de aproximativ 146 de dosare pentru fiecare procuror.

Criptomonede de 120 de milioane de dolari și atacuri informatice în nouă țări

Printre cele mai complexe anchete din această perioadă se numără una în care procurorii au urmărit transferuri ilegale de criptomonede în valoare de 120 de milioane de dolari. Banii ar fi fost transferați de pe o platformă blockchain și trecuți prin mai multe rețele folosite pentru spălarea fondurilor. În urma investigației, victima a reușit să recupereze peste 95% din sumă.

DIICOT a participat și la o anchetă desfășurată în nouă state, alături de Europol și Eurojust. Investigația a vizat o grupare care ar fi furat date de la companii și le-ar fi cerut apoi răscumpărări în criptomonede. Potrivit procurorilor, rețeaua ar fi fost implicată în aproximativ 1.000 de atacuri informatice.

O altă anchetă a dus la capturarea a 1.719 kilograme de droguri în Franța, Germania, Italia și Spania. Autoritățile din cele patru țări au intervenit pe baza probelor obținute de DIICOT, într-un dosar care vizează o grupare coordonată din România.

Procurorii au investigat și o rețea suspectată de acte de sabotaj. Trei cetățeni străini ar fi fost implicați în incendiul izbucnit la Brașov, în apropierea unei fabrici de armament a companiei Romarm. Doi dintre aceștia au fost arestați în Germania, unde s-ar fi pregătit să comită fapte similare.

Droguri, șantaj și fraude cu bani publici

În domeniul combaterii traficului de droguri, DIICOT menționează capturarea a 202 kilograme de heroină în Portul Constanța, la care se adaugă alte 663 de kilograme de droguri, aproape 46.000 de comprimate și peste 4,5 tone de canabis scoase din circulație în alte anchete.

Au fost destructurate și rețele care vindeau droguri în cluburi, în special tinerilor.

În aceeași perioadă, procurorii au anchetat grupări implicate în șantaj și cămătărie, unele suspectate și de acte grave de violență. Membrii unor astfel de rețele au fost trimiși în judecată sau sunt cercetați.

Investigațiile au vizat și fraude care afectează bugetul public. Printre acestea se numără decontarea unor servicii medicale care nu ar fi fost prestate și evaziuni fiscale de milioane de lei.

Alte dosare au vizat înșelătorii prin care persoane de bună-credință ar fi fost păgubite, de la oferte de credite inexistente până la vânzarea unor mașini de lux folosind identități false.

Anchete privind exploatarea sexuală și traficul de minori

DIICOT a trimis în judecată 17 inculpați într-un dosar de exploatare sexuală. Aceștia ar fi folosit metoda „loverboy” pentru a racola tinere, pe care le-ar fi exploatat în 13 țări. Procurorii au cerut confiscarea a două mașini de lux, evaluate la peste 130.000 de euro, precum și a unor bijuterii și sume de bani.

Într-un alt dosar, doi frați au fost trimiși în judecată pentru trafic de minori. Potrivit anchetatorilor, aceștia ar fi obținut peste 1,25 milioane de dolari din exploatarea unei tinere recrutate când avea 15 ani. Procurorii solicită confiscarea a patru mașini de lux, evaluate la aproximativ 825.000 de euro.

În total, bunurile puse sub sechestru în dosarele instrumentate de DIICOT în cele șase luni depășesc 327 de milioane de lei. Acestea ar putea fi folosite, după încheierea proceselor, pentru recuperarea prejudiciilor și aplicarea măsurilor de confiscare.

DIICOT: Crima organizată nu mai are granițe

Procurorul-șef Codrin H. Miron a declarat că activitatea instituției s-a concentrat atât pe destructurarea grupărilor infracționale transfrontaliere, cât și pe urmărirea fluxurilor de bani și protejarea persoanelor vulnerabile.

„Crima organizată nu mai are granițe, așa că nici anchetele noastre nu mai pot avea”, a afirmat acesta. Procurorul a amintit colaborarea cu autoritățile din alte state, anchetele privind tranzacțiile cu criptomonede, capturile de droguri și investigațiile legate de amenințările la adresa securității naționale.

Care sunt prioritățile DIICOT pentru perioada următoare

În lunile următoare, procurorii își propun să se concentreze pe combaterea grupărilor de crimă organizată, a evaziunii fiscale cu prejudicii de peste 10 milioane de lei și a fraudelor cu investiții. Pe listă se află și traficul de droguri, de persoane și de minori, exploatarea sexuală a copiilor în mediul online și traficul de arme.

Instituția va continua să investigheze și amenințările hibride, precum atacurile informatice asupra infrastructurii critice, actele de diversiune și sabotaj, radicalizarea, amenințările teroriste și eludarea sancțiunilor internaționale.

Printre principalele dificultăți se numără volumul mare de dosare. În cadrul secției care se ocupă de combaterea traficului de droguri, încărcătura depășește 600 de dosare pentru fiecare procuror. În plus, grupările infracționale acționează tot mai des în mai multe țări și folosesc rețele de colaboratori și resurse financiare din state diferite, ceea ce face ca cooperarea internațională să fie esențială pentru anchete.