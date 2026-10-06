Let’s Do It, Romania! lansează platforma digitală Doers School, prin care elevii din întreaga țară pot învăța, prin experimente, jocuri, proiecte practice și acțiuni în comunitate, despre schimbările climatice, reciclare, protecția pădurilor, reducerea poluării, sustenabilitate și alte teme esențiale de mediu. Prin această platformă, profesorii și elevii au acces la peste 45 de cursuri, activități și ateliere practice dedicate preșcolarilor și elevilor din ciclul primar și gimnazial.

Peste 6.500 de elevi din 48 de școli din București și alte 30 de județe au participat la cursurile și activitățile din Doers School în anul școlar 2025-2026. Inițiatorii proiectului și-au propus ca, în acest an, să extindă programul în 150 de unități de învățământ, inclusiv grădinițe, din întreaga țară.

,,În ultimul an școlar, am văzut cum mii de elevi au transformat reciclarea, schimbările climatice sau protecția naturii din simple lecții în acțiuni concrete. Copiii învață cel mai bine atunci când descoperă, experimentează și acționează. Lansarea platformei digitale Doers School ne permite acum să ducem aceste resurse către mult mai multe școli și să construim o comunitate națională de profesori care formează viitoarea generație de cetățeni responsabili. Ne dorim ca educația de mediu să nu fie o activitate ocazională, ci o experiență de învățare accesibilă pe tot parcursul anului școlar, pentru cât mai mulți copii din România”, declară Agata Bulei, Project Manager Let’s Do It, Romania!

Platforma Doers School pune la dispoziția cadrelor didactice un pachet educațional complex cu peste 45 de cursuri, activități și ateliere practice, de la proiecte DIY (Do It Yourself) bazate pe reciclare creativă și jocuri interactive, până la experimente științifice, proiecte ecologice, dezbateri tematice și acțiuni de ecologizare. Toate informațiile și proiectele sunt dezvoltate de specialiști și adaptate pentru fiecare categorie de vârstă.

Pe parcursul anului școlar, programul va fi actualizat cu materiale și activități noi. Toate acestea pot fi utilizate inclusiv în cadrul programelor „Săptămâna Verde” și „Școala Altfel”.

Înaintea lansării naționale, platforma Doers School a fost utilizată într-o etapă pilot de peste 30 de școli, care au participat în edițiile anterioare ale programului.

Cum funcționează programul Doers School și platforma digitală

Participarea în Doers School este simplă și se desfășoară pe tot parcursul anului școlar. E nevoie de un profesor coordonator, care înscrie online unitatea de învățământ în platformă, invită cadrele didactice și selectează clasele. Cei care intră în program trebuie să parcurgă minimum două cursuri și să implementeze minimum două activități educaționale pe an. La finalul anului, atât elevii, cât și profesorii primesc un certificat de participare în Doers School. Înscrierile se fac pe letsdoitromania.ro/doers-school, iar un ghid explicativ este disponibil aici.

Despre Let’s Do It, Romania!

Let’s Do It, Romania! este cea mai mare mișcare socială din țară dedicată mediului și implicării civice și face parte din mișcarea globală Let’s Do It World. De la lansare, organizația a mobilizat peste 3,2 milioane de voluntari în acțiuni de ecologizare, educație de mediu, digitalizare și proiecte comunitare. Pe lângă Ziua de Curățenie Națională, Let’s Do It, Romania! derulează programe precum Doers School și aplicația Let's Do It, Romania, prin care cetățenii raportează deșeuri sau ambrozie și pot urmări statusul sesizărilor lor în timp real.

Misiunea Let’s Do It, Romania! este de a construi o cultură a responsabilității față de mediu și societate, prin educație, implicare și colaborare. Cei care doresc să doneze și echipeze voluntarii Let’s Do It, Romania! o pot face aici. Cei interesați de sponsorizări corporate pot trimite un e-mail la [email protected].