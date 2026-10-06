Acesta are la dispoziţie zece zile să pregătească Programul de guvernare şi lista cu miniştri pentru a fi depuse în Parlament.

"Preşedintele României, Nicuşor Dan, a semnat marţi, 6 octombrie 2026, decretul privind desemnarea domnului Luca-Alexandru Niculescu în calitate de candidat la funcţia de prim-ministru", a transmis, marţi, Administraţia Prezidenţială.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, luni seară, după consultările cu partidele că a decis să-l desemneze pe secretarul de stat din MAE, Luca Niculescu, pentru a forma guvernul.

"Propunerea mea pentru poziţia de Prim-ministru este Luca Niculescu. Luca Niculescu este un diplomat, adică un om care are ca meserie să armonizeze poziţii (...) Alegerea a venit în urma consultărilor de azi. Am ales persoana care are cele mai mari şanse să întrunească o majoritate, iar domnul Niculescu are libertatea să decidă, în urma discuţiilor aprofundate pe care le va avea cu partidele, formula de guvern - politic, tehnocrat. Importantă este majoritatea din Parlament", a declarat preşedintele Nicuşor Dan, la momentul anunţului oficial.

Acesta preciza că "un guvern cu Luca Niculescu va păstra direcţia pro-occidentală a României şi, de asemenea, va respecta ţintele financiare şi toate angajamentele pe care România şi le-a asumat".

La rândul său, premierul desemnat a declarat că "România traversează de multă vreme o perioadă de incertitudine politică, într-un context economic şi internaţional care, la rândul său, este dificil".

"Prima misiune va fi construirea unei majorităţi parlamentare care să voteze un guvern ce va fi profund ancorat în direcţia europeană şi euroatlantică a României. Voi avea discuţii cu partidele parlamentare pentru a construi această majoritate şi pentru a conveni asupra unui program de guvernare realist, iar în următoarele zile voi prezenta public rezultatul acestor consultări, priorităţile Guvernului şi echipa cu care le vom pune în practică", a declarat, luni seară, Luca Niculescu.

"Nu pot promite miracole, dar ce pot promite este seriozitate în folosirea banului public, predictibilitate pentru economie, respectarea angajamentelor României, accelerarea investiţiilor şi a reformelor şi un stat care să funcţioneze cât mai bine pentru cetăţenii săi, adică pentru toţi românii", a adăugat acesta.

Partidele au şedinţe pentru a decide cum se vor poziţiona faţă de guvernul propus de către Luca Niculescu.

PSD se reuneşte de la ora 14.00.

AUR a anunţat, imediat după nominalizare, că nu va vota Guvernul Niculescu.

Liberalii şi reprezentanţii USR au anunţat că vor avea discuţii cu premierul desemnat.

UDMR consideră potrivită nominalizarea şi aşteaptă să vadă persoanele din Guvern şi programul de guvernare.