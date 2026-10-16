Unul dintre ei avea o cultură de canabis de peste 200 de grame acasă

Potrivit News.ro, din actele de urmărire penală a reieşit că, pe parcursul anului 2026, unul dintre cei doi bărbaţi ar fi iniţiat şi dezvoltat, în curtea locuinţei de domiciliu, o cultură de canabis, destinată comercializării.

În urma a trei percheziţii făcute joi la imobilele folosite de către cei în cauză, au fost descoperite şi ridicate mai multe plante de canabis, aflate în diferite stadii de dezvoltare, 200 de grame de canabis, grindere, înscrisuri, precum şi alte mijloace de probă.

Cei doi au fost reținuți pentru 30 de zile

La data de 16 octombrie 2026, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Caraş Severin au dispus reţinerea celor două persoane, iar vineri a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Caraş-Severin cu propunere de arestare preventivă a acestora, pentru 30 de zile.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin, jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Caraş – Severin şi suportul poliţiştilor Biroului pentru Imigrări al Judeţului Caraş-Severin.