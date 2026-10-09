Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție consideră că diminuarea semnificativă a pedepselor nu este oportună în actualul context social și infracțional și avertizează că o astfel de modificare ar putea slăbi instrumentele de prevenire și combatere a consumului de droguri, transmite instituția într-un comunicat transmis vineri.

Într-un punct de vedere privind inițiativa legislativă care propune modificarea sancțiunilor pentru deținerea de droguri în vederea consumului propriu, Parchetul General susține că o relaxare a regimului penal, fără studii de impact și mecanisme alternative funcționale, riscă să afecteze coerența politicii naționale antidrog.

Ce semnal de alarmă trag procurorii

Procurorii atrag atenția asupra efectelor consumului de droguri asupra sănătății publice, în special în cazul minorilor și tinerilor. Instituția consideră că statul trebuie să păstreze un cadru legislativ care să prevină răspândirea fenomenului și să descurajeze comportamentele periculoase.

Un alt argument invocat este legătura dintre deținerea drogurilor pentru consum propriu și piața ilegală. Potrivit Parchetului General, cererea de droguri susține economic această piață, iar activitățile de achiziționare și deținere pot contribui la identificarea persoanelor implicate în distribuția substanțelor interzise.

Instituția subliniază că persoanele care consumă droguri trebuie tratate diferit de cele implicate în trafic, dar consideră că această distincție nu justifică, în sine, reducerea generalizată a răspunderii penale pentru deținerea în vederea consumului propriu.

Parchetul General susține că legislația actuală permite individualizarea sancțiunilor în funcție de tipul substanței, gravitatea faptei și circumstanțele persoanei cercetate. În opinia instituției, înainte de reducerea pedepselor ar trebui aplicate mai coerent mecanismele existente și dezvoltate programele de asistență medicală, psihologică și socială.

Procurorii avertizează și că modificarea limitelor de pedeapsă poate avea efecte asupra activității judiciare, inclusiv asupra competenței organelor de anchetă, folosirii anumitor procedee probatorii, termenelor de prescripție și aplicării unor prevederi de drept penal și procesual penal.

În același timp, instituția afirmă că persoanele dependente trebuie să aibă acces la tratament, consiliere și servicii de reintegrare socială, însă aceste măsuri pot funcționa în paralel cu sancțiunile penale, fără ca reducerea pedepselor să fie obligatorie.

În concluzie, Parchetul General formulează un punct de vedere nefavorabil adoptării proiectului în forma analizată și cere ca orice reformă să fie fundamentată pe date statistice, evaluări medicale și criminologice și o analiză a efectelor asupra sistemului judiciar și sănătății publice.

Proiectul de lege, depus în Senat

Poziția Parchetului General vine după reacția Patriarhiei Române, care și-a exprimat îngrijorarea față de proiectul privind deținerea drogurilor pentru consum propriu. Reprezentanții Bisericii au avertizat că o schimbare legislativă nu trebuie să creeze impresia că folosirea drogurilor este un comportament lipsit de gravitate și au cerut prioritizarea prevenirii, educației și sprijinului acordat persoanelor afectate de dependență.

Proiectul a fost depus în Senat de senatoarea Victoria Stoiciu și este susținut de senatorii Cristian Ghinea și Daniel Fenechiu. Inițiativa prevede ca persoanele care dețin droguri pentru consum propriu să nu mai fie sancționate cu închisoarea, ci să poată primi o amendă contravențională de câteva mii de lei.

Propunerea urmează să fie analizată în comisiile de specialitate, înainte de a fi supusă votului în cele două Camere ale Parlamentului.