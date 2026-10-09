Corespondent Știrile PRO TV: „Patriarhia Română transmite cu îngrijorare că nicio schimbare legislativă nu trebuie să creeze impresia că folosirea drogurilor ar reprezenta un fapt lipsit de gravitate sau un comportament firesc. Prevenirea consumului, educarea tinerilor și sprijinul familiei trebuie să fie o prioritate.În comunicatul de presă transmis, reprezentanții Bisericii spun că societatea trebuie să manifeste fermitate în fața unor practici precum traficul de droguri. Aceștia vorbesc și despre rănile provocate de dependență, care nu se vindecă prin izolare, ci prin sprijin și ajutor oferite persoanelor afectate și familiilor acestora.Această reacție a Bisericii Ortodoxe Române vine la scurt timp după ce, în Senat, a fost depus un proiect de lege de către Victoria Stoiciu, susținută de alți doi senatori, Cristian Ghinea și Daniel Fenechiu, prin care persoanele care ar deține droguri ar urma să scape de închisoare și ar putea primi doar o amendă contravențională de câteva mii de lei.Acest proiect urmează să fie analizat și dezbătut în comisiile de specialitate, iar apoi va fi votat în ambele Camere.”