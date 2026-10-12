„Vox populi, vox dei - mi-am retras semnătura de pe propunerea legislativă privind modificarea Legii 143/2000 privind drogurile. Atunci când am semnat, ca iniţiator, propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000, gândită şi documentată de colega mea Victoria Stoiciu, am avut în vedere nu doar ineficienţa evidentă a actualului cadru legislativ, care face ca trei sferturi din dosarele cu droguri să-i vizeze pe consumatori, ci mai ales consecinţele umane", a scris Fenechiu pe Facebook.

El a arătat că a văzut tineri trimişi în judecată pentru că "au cultivat pe balcon trei plante de canabis sau pentru că au introdus în ţară ţigări "cu iarbă", cumpărate din magazinele legale din New York, Viena, Lisabona ori Barcelona, sau o ciocolată cu canabis din Amsterdam ori Praga".

„Consecinţa? Caziere pătate şi aripi frânte, dar cu rezultate absolut inexistente în reducerea traficului sau a consumului de droguri. Cred că banii alocaţi instrumentării dosarelor consumatorilor - aproape trei sferturi din totalul dosarelor cu droguri - puteau fi pragmatic folosiţi pentru deschiderea de centre şi prevenţie", a adăugat senatorul liberal.

Daniel Fenechiu a menţionat că a analizat "recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi experienţa portugheză, unde o lege similară a dat rezultate vizibile, contribuind la reducerea numărului de consumatori cu aproape jumătate".

„Am crezut că această propunere legislativă poate genera, printr-o firească şi necesară dezbatere, o lege bună. O lege care să reducă numărul de consumatori, să sporească prevenţia şi să crească numărul centrelor destinate tratamentului. Analizasem atât propunerea privind utilizarea canabisului în scop medical, cât şi pe cea referitoare la pragul de trei grame. Chiar am crezut că vom avea o dezbatere reală cu instituţiile statului implicate, cu ONG-urile cu experienţă, cu specialişti şi cu foşti consumatori recuperaţi. Vedeam acest proiect ca pe un cadru ideal de discuţie, în care argumentele pro şi contra să fie analizate raţional, fără emoţie, fără orgolii şi fără interese electorale. Din păcate, dezbaterea nu a mai avut loc", a explicat liberalul.

Instituțiile sunt împotriva proiectului

Potrivit acestuia, majoritatea parlamentarilor şi a partidelor s-au poziţionat rapid împotriva proiectului, o opinie similară fiind exprimată şi de instituţii.

„În lipsa unui dialog real şi în faţa poziţionării contrare a majorităţii mediului politic, a instituţiilor statului şi a Bisericii Ortodoxe Române, şansele unei analize comparative, oneste şi pragmatice, au devenit minime", a mai precizat Fenechiu.

În aceste condiţii, el nu doreşte să expună Partidul Naţional Liberal la "atacuri nefondate şi mizerabile" în legătură cu un "demers personal", pe care adversarii PNL îl folosesc în "mod imoral şi inacceptabil" în scop politic.

„Prin urmare, am ales să îmi retrag semnătura de pe această iniţiativă legislativă. Poate că, aşa cum se arată în poziţia Parchetului General, subiectul nu este de actualitate... Acum", a conchis Fenechiu.

Prevederile proiectului

Un proiect de lege care înlocuieşte pedepsele cu închisoarea pentru deţinerea de droguri în vederea consumului propriu cu amendă contravenţională a fost depus, la Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, de către senatoarea Victoria Stoiciu.

Proiectul a fost semnat, iniţial, de senatorii Victoria Stoiciu (neafiliat), Daniel Fenechiu (PNL) şi Cristian Ghinea (USR). Acesta prevede pentru drogurile de risc amendă cuprinsă între 1.000 şi 1.500 de lei şi pentru drogurile de mare risc, între 1.500 şi 3.000 de lei.

Mai mulţi parlamentari liberali, dar şi de la alte partide - cum ar fi PSD, AUR - au transmis că nu susţin proiectul de lege.

De asemenea, mai multe instituţii nu validează acest demers. Parchetul General a anunţat că nu este de acord cu iniţiativa legislativă, pe motiv că această reglementare ar conduce la slăbirea instrumentelor de prevenire şi combatere a fenomenului. Şi Patriarhia Română a transmis că ia act cu îngrijorare de acest proiect şi consideră că orice modificare a legislaţiei în acest domeniu trebuie să aibă în vedere, cu prioritate, apărarea darului vieţii, sănătatea persoanei şi binele familiei şi al comunităţii.