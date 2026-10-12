Un drum, mai multe ziduri de beton și chiar o barieră au fost ridicate fără nicio autorizație, spun reprezentanții administrației locale. Proprietarul este o companie din București, ai cărei reprezentanți spun că n-au făcut decât să întărească terenul, pentru că se surpa.

Sesizat de un localnic că în adâncul pădurii se construiește ceva, primarul din Râșnov s-a dus în control, pe teren. A constatat că cineva a pietruit un drum și s-a apucat să betoneze maluri de sprijin în pădure.

Horia Motrescu, primarul orașului Râșnov: „Aici este o construcție realizată fără acte, o construcție mare, pe un deal, într-o zonă de extravilan a orașului Râșnov, pentru care noi duminică am sistat lucrările, ei au continuat, deja trecem de la contravenție în domeniul penalului, pentru care vor primi amenda maximă.”

Între timp, muncitorii au dispărut de pe șantier.

Lucrările au început în urmă cu un an

Corespondent PROTV: „Primele utilaje au apărut aici în urmă cu un an, aflăm de la preotul mănăstirii din vecinătate. De atunci s-au tras cablurile pentru curentul electric, s-a pietruit drumul, au apărut bariere și acolo în depărtare vedeți și tuburile pentru sistemul pluvial.”

Răzvan Iancu, purtătorul de cuvânt al Primăriei Râșnov: „Inclusiv pentru barierele acestea care au fost montate pe drum este nevoie de o autorizație. Toate aceste lucrări necesită niște avize, nu avem avize sau cerere pentru eliberarea lor. Au fost trase cabluri de curent, la fel nu există avize de săpătură, autorizații de construcție, nu există nimic.”

Poliția a început cercetări în acest caz și a chemat reprezentanții companiei să lămurească situația. La solicitarea Știrilor ProTV, aceștia au exprimat un punct de vedere.

„Decizia de a realiza această lucrare a fost determinată de apariția unor fenomene de instabilitate a terenului și a unor alunecări. Înțelegem importanța respectării procedurilor legale și ne asumăm responsabilitatea pentru clarificarea și soluționarea acestei situații”, au transmis ei, într-un răspuns scris.

Legea prevede că și lucrările urgente trebuie să aibă autorizație, pe care autoritățile sunt obligate s-o emită în câteva zile, dacă situația o impune.