Subiectul, care a stârnit deja o linie de torsiune între statele membre, va fi dezbătut aprins la summitul Consiliului European de joi și vineri, de la Bruxelles, relatează France Presse preluat de Agerpres.

Președinția irlandeză a Consiliului UE a propus sâmbătă reducerea bugetului cu 140 de miliarde de euro față de propunerea inițială a Comisiei, care se ridica la aproximativ 2.000 de miliarde de euro. Tăierile vizează în special fondurile dedicate competitivității economice și ajutorului pentru dezvoltare.

Reacția executivului UE nu a întârziat să apară. „Aceste tăieri bugetare nu ne bucură absolut deloc”, a subliniat Balazs Ujvari, purtător de cuvânt al Comisiei. Acesta a avertizat că „reducerea semnificativă a valorii generale a bugetului” riscă să compromită prioritățile esențiale asupra cărora s-a căzut de acord la nivel european. „Avem tot mai multe lucruri de făcut la nivel european, cu un număr de crize și situații neprevăzute mereu în creștere. Este important să dispunem de mijloacele și resursele financiare necesare pentru a putea face față”, a adăugat oficialul.

Tabere opuse: „Frugalii” cer mai multe tăieri, Franța vrea „ambiție”

Compromisul avansat de președinția irlandeză nu a reușit să împace pe nimeni. Pe de o parte, Germania și alte state „frugale” continuă să ceară reduceri și mai puternice ale cheltuielilor. Pe de altă parte, țări precum Franța resping această abordare austeră, solicitând un buget plurianual „ambițios”, capabil să susțină autonomia strategică a continentului.

Parlamentul European cere chiar o creștere a bugetului și noi taxe

La rândul său, Parlamentul European a transmis săptămâna trecută că orice reducere a bugetului ar complica enorm capacitatea UE de a face față provocărilor actuale. Într-o poziție adoptată încă din aprilie, eurodeputații au cerut chiar o creștere de aproximativ 10% față de propunerea Comisiei din iulie 2025, pentru a finanța adecvat apărarea, securitatea, competitivitatea, dar și politicile de coeziune și agricultura.

Pentru a nu împovăra și mai mult bugetele naționale ale statelor membre, Parlamentul European a propus introducerea unor noi surse de venituri proprii la nivel comunitar. Printre acestea se numără:

- o taxă pe serviciile digitale;

- o taxă pe jocurile de noroc online;

- extinderea mecanismului de ajustare a carbonului la frontieră (CBAM);

- o taxă pe câștigurile de capital din criptoactive.

Miza este uriașă, iar bătălia politică se anunță una de anduranță: pentru ca viitorul buget multianual al UE să fie adoptat, este obligatorie aprobarea Parlamentului European, cu majoritatea absolută a eurodeputaților.