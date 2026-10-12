Generalul de aviaţie a arătat că NATO este o alianţă defensivă, dar va bloca şi anihila orice agresiune împotriva oricărui stat membru, pentru a se asigura că atacul este "categoric inutil", scrie Agerpres.

Grynkewich nu a menţionat explicit Rusia ca posibil agresor, însă - apreciază Reuters - mesajul său a fost clar adresat Moscovei, în contextul acuzaţiilor mai multor guverne europene conform cărora ruşii intensifică o campanie de sabotaje, incursiuni cu drone şi atacuri informatice. Dealtfel, Conceptul Strategic al NATO din 2022 descrie Rusia drept cea mai semnificativă ameninţare la adresa securităţii alianţei.

Rusia a avertizat luna trecută că va recurge la arme nucleare dacă NATO încearcă să izoleze exclava rusă Kaliningrad de la Marea Baltică, teritoriu care se învecinează terestru doar cu Polonia şi Lituania.

Comandantul american a insistat că „dacă adversarul decide să îşi continue atacul sau să îşi angajeze rezervele, vom distruge sistemul de război angajat împotriva noastră” ceea ce include „nu doar forţa de atac, ci orice şi tot ce sprijină, susţine şi controlează acea forţă".