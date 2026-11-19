Corespondent Știrile PRO TV: „Individul de 43 de ani este cercetat pentru înșelăciune și fals în înscrisuri. Potrivit polițiștilor, timp de patru ani, bărbatul ar fi scos la vânzare mai multe loturi de teren în municipiul Brașov și în comuna Sânpetru, care se află foarte aproape de oraș și este o zonă de interes pentru cei care își doresc o locuință sau o investiție. Ca să câștige încrederea victimelor, suspectul le-ar fi prezentat documente false, care dovedeau că ar fi proprietar sau împuternicit să vândă. Apoi ar fi întocmit antecontracte și contracte de rezervare și ar fi încasat avansurile de la 34 de clienți. La percheziții, anchetatorii au găsit indicii că alte aproximativ 40 de persoane ar fi fost înșelate în condiții similare.”
Escrocheria imobiliară din Brașov se extinde. Alte 40 de persoane ar putea fi victimele bărbatului de 43 de ani
Un bărbat din Brașov a fost reținut de polițiști, după ce ar fi păcălit zeci de oameni că le vinde terenuri și apartamente pe care, de fapt, nu le avea. Polițiștii spun că ar fi încasat astfel avansuri în valoare totală de 120.000 de euro.
Sursa: ProTV
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