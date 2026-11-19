Trei tone de anvelope, descoperite de Garda de Mediu la Sintești. Deșeurile ar fi fost pregătite pentru a fi arse

Aproximativ trei tone de anvelope uzate, abandonate, au fost descoperite de către comisarii de la Garda de Mediu Ilfov, care au făcut un control la Sinteşti, localitatea recunoscută pentru arderile ilegale de deşeuri care poluează grav zona.