„Am avut o discuție foarte aplicată pe idei de guvernare, pe idei de relansare economică, pe idei de protecție socială, pe constrângerile care sunt, dar și pe lucrurile pe care le putem face în cadrul în care ne mișcăm. Discuția a fost foarte deschisă”, a declarat Luca Niculescu după întâlnirea cu liderii partidului PACE – Întâi România.

Premierul desemnat a precizat că dialogul cu liderii principalelor partide continuă și că există deja un plan de relansare economică aprobat, care urmează să intre în vigoare de anul viitor.

„Dialoghez în fiecare zi cu liderii principalelor partide, dialogul continuă. Există un plan de lansare economică care a fost deja aprobat și care va intra în vigoare de anul viitor”, a adăugat el.