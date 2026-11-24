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Accidentul petrecut la 9 dimineața a fost surprins de camera de bord a unui alt vehicul aflat în intersecție. În imagini se observă cum fetele aleargă să treacă strada, sunt izbite de un autoturism și proiectate pe carosabil.

Deși șoferul a frânat puternic, ambele copile au fost rănite. După primele cercetări, poliția a confirmat că în momentul accidentului, semaforul era roșu pentru pietoni. Conducătorul auto implicat în accident, un bărbat de 35 de ani, nu consumase alcool, spun polițiștii care continuă cercetările.