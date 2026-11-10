Agentul, monitorizat prin brățară electronică, nu avea voie să se apropie de locuința unei femei care depusese plângere împotriva lui, pe motiv că este hărțuită.

Corespondent PROTV: „Bărbatul are 44 de ani și este polițist în orașul Huși. La începutul lunii trecute, o femeie, asistentă la un cabinet stomatologic, cu care avusese în urmă cu câțiva ani o relație, a depus plângere la Parchet. Femeia s-a plâns că este hărțuită de polițist care ar fi scris mesaje obscene pe pereții cabinetului medical unde lucrează femeia.

Atunci, împotriva bărbatului a fost emis în instanță un ordin de protecție și i-a fost pusă o brățară electronică de monitorizare. Polițistul nu avea voie timp de 6 luni să se apropie la mai puțin de 100 de metri de locuința femeii sau de locul ei de muncă. În ciuda restricției, anchetatorii spun că el ar fi încălcat ordinul de protecție de 56 de ori. De câte ori erau avertizați, polițiștii îl contactau pe suspect și cereau să se îndepărteze imediat de casa sau cabinetul femeii, iar bărbatul se supunea.

Polițiștii au decis să ceară arestarea lui, iar în instanță, avocatul polițistului a spus că cele 56 de încălcări ar fi survenit în urma unor erori ale aparaturii de monitorizare. De altfel, brățara a fost înlocuită de câteva ori. Totuși, anchetatorii au stabilit că polițistul ar fi încălcat ordinul de protecție în mod repetat și au obținut arestarea lui.”