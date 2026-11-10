„Loturile 1 și 2 ale Autostrăzii Bacău-Pașcani, în total 49,3 km, avansează constant. Lotul 1 (Săucești-Trifești), de 30,3 km, a ajuns la 80%, iar lotul 2 (Trifești-Gherăești), de 18,99 km, a ajuns la 65%. Constructorul român (UMB) a mobilizat 1.000 de muncitori și 800 de utilaje pentru a finaliza lucrările anul acesta. Se lucrează intens la structura rutieră, poduri, spații de servicii, sisteme ITS, parapete de protecție și marcaje rutiere”, arată, marți, Cristian Pistol, într-o postare pe Facebook. Valoarea celor două contracte este de 2,92 miliarde de lei (fără TVA).

Șeful CNAIR precizează că finanțarea prin PNRR a acoperit lucrările executate până la 31 august, iar pentru continuarea acestora CNAIR a solicitat alocarea sumelor necesare de la bugetul de stat.

„Finalizarea în 2026 depinde acum de asigurarea finanțării și de condițiile meteorologice din perioada următoare”, atrage atenția Cristian Pistol.