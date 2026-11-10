Compania aeriană low-cost a anunțat schimbarea încă din aprilie. Măsura îi vizează pe aproximativ 20% dintre pasagerii Ryanair, cei care călătoresc cu bagaje de cală, și are scopul de a le oferi mai mult timp pentru a trece de controalele de securitate și de verificările documentelor înainte de îmbarcare, scrie The Independent.

Potrivit reprezentanților companiei, noua regulă ar trebui să reducă numărul pasagerilor care pierd zborurile din cauza cozilor de la controlul de securitate sau de la controlul pașapoartelor, în special în perioadele aglomerate.

„Începând de marți, 10 noiembrie, serviciile de predare a bagajelor din toate aeroporturile Ryanair se vor închide cu 60 de minute înainte de plecare, în loc de limita actuală de 40 de minute”, a declarat Dara Brady, reprezentant al companiei.

Cei aproximativ 80% dintre pasagerii care nu călătoresc cu bagaje de cală nu vor fi afectați de această modificare. Ei vor putea în continuare să facă check-in online înainte de a ajunge la aeroport și să se îndrepte direct către controlul de securitate și poarta de îmbarcare.

Ryanair avertizează asupra scumpirii biletelor în 2027

Separat, directorul general al companiei, Michael O’Leary, a avertizat recent că pasagerii din Europa ar putea fi afectați în 2027 de cea mai mare creștere a prețurilor biletelor de avion din istorie.

Acesta estimează că falimentele și preluările din industria aviatică ar putea reduce numărul locurilor disponibile, iar presiunea exercitată de costurile ridicate ale combustibilului ar putea duce la scumpiri de până la 20%.

Prețul kerosenului a crescut puternic pe fondul războiului din Iran și al blocării efective a traficului prin Strâmtoarea Ormuz, ceea ce pune presiune asupra companiilor aeriene care nu și-au protejat în avans costurile cu combustibilul.