Potrivit poliţiei, cei doi ar fi ignorat o tumoare descoperită de medici cu doi ani înainte, relatează NBC News, citează News.ro.

Copilul, a cărui identitate nu a fost dezvăluită de autorităţi, fusese diagnosticat cu neuroblastom la Spitalul Children’s Mercy din Kansas City, dar nu a mai fost dus niciodată la controalele recomandate de medici, potrivit unei relatări din documentele judiciare ale Departamentului de Poliţie din Ozark. Neuroblastomul este o formă rară de cancer al celulelor nervoase la copii, care prezintă o rată de supravieţuire promiţătoare dacă este tratat.

Corpul băieţelului malnutrit era acoperit de umflături

Corpul băieţelului malnutrit era acoperit de umflături pe care poliţia le-a confundat iniţial cu vânătăi atunci când a sosit la locuinţa din Ozark, Missouri, în 31 iulie, unde a descoperit scena cutremurătoare. O autopsie a relevat că în întregul corp al copilului se formaseră tumori, inclusiv pe frunte şi pe trunchi, a declarat poliţia.

Un necrolog care anunţa moartea băiatului descria viaţa lui de familie ca fiind idilică şi împlinită. Se spunea că îi plăcea foarte mult să petreacă timp cu fraţii şi surorile sale, că era pasionat de „PAW Patrol” şi că îi plăcea să coloreze şi să facă lucrări manuale.

„Ce-i plăcea cel mai mult era să meargă la curse în weekenduri împreună cu familia”, se menţionează în anunţul casei funerare, care l-a numit şi „micuţul răzvrătit al familiei”.

Potrivit documentelor judiciare, echipele de intervenţie au declarat că, atunci când au sosit la faţa locului după ce mama băiatului a semnalat că acesta nu răspundea la stimuli, băiatul era extrem de slăbit, purta un scutec murdar şi avea gândaci care îi mişunau pe mâna dreaptă. Echipele de intervenţie au observat „mâncare putrezită, infestare cu insecte, excremente şi urină de animale, dezordine extremă şi gunoi împrăştiat prin toată casa”.

Băiatul a fost găsit „în mod evident decedat şi într-o stare în care măsurile de salvare nu mai puteau fi aplicate” atunci când echipajele de intervenţie au ajuns pentru prima dată la locuinţă, potrivit unei declaraţii privind cauza probabilă depusă săptămâna trecută la tribunalul din Christian County.

O plângere penală depusă joi împotriva mamei copilului

O plângere penală depusă joi împotriva mamei copilului, Destiny Schliefert, o acuză de omor de gradul al doilea, abuz sau neglijare a unui copil, punerea în pericol a binelui unui copil şi neglijarea animalelor. Ea nu are dreptul la eliberare pe cauţiune.

Debbie Sue Potter, o altă femeie care locuia în aceeaşi casă şi care se presupune că avea grijă de victimă şi de alţi copii, este, de asemenea, reţinută fără drept la cauţiune, fiind acuzată de aceleaşi fapte. În necrolog şi în dosarele judiciare, Potter era menţionată drept „bunica” băiatului.

Potrivit documentelor judiciare, Schliefert le-ar fi oferit anchetatorilor o serie lungă de scuze pentru faptul că nu l-a dus pe băiat la spital în zilele premergătoare decesului său, când, potrivit declaraţiilor sale, asigurarea Medicaid pentru copii a intrat în vigoare după o perioadă de întrerupere a acoperirii. Spitalul Children’s Mercy oferă asistenţă financiară familiilor care nu au asigurare sau nu îşi pot permite tratamentul.

„Anxietatea” a împiedicat-o să ceară ajutor pentru băiat cu puţin timp înainte de moartea acestuia, a declarat Schliefert poliţiei, se menţionează în declaraţia privind cauza probabilă. Un alt adult din locuinţă se temea de sânge, iar o vizită la spital ar fi creat probleme cu îngrijirea celorlalţi copii din casă, a spus Schliefert anchetatorilor.

Medicii i-au spus că tumora era benignă

Schliefert a insistat, de asemenea, că medicii i-au spus că tumora era benignă, afirmaţie contestată, potrivit poliţiei, de medicii spitalului de copii care l-au diagnosticat în mai 2024, conform declaraţiei privind cauza probabilă. Spitalul a declarat anchetatorilor că au existat multiple încercări de a contacta familia după ce aceasta nu s-a prezentat la consultaţii.

Declaraţia menţionează, de asemenea, că un detectiv care ancheta abuzul şi decesul copilului a întrebat-o pe Schliefert dacă s-a gândit să cheme o ambulanţă în timp ce-şi vedea fiul slăbind pe zi ce trece.

„Am chemat o ambulanţă în ziua în care a murit”, a spus Schliefert, conform dosarelor judiciare.

Iubitul lui Schliefert, care locuieşte şi el în aceeaşi casă, a declarat poliţiei că ea şi Potter l-au dus pe copil la spital cu câteva săptămâni înainte de decesul acestuia, dar s-au întors fără să intre, de teamă să nu fie „semnalizaţi” de autorităţi, reiese din dosarele judiciare.