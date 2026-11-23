Judecătorii Curții de Apel București au confirmat luni după-amiază hotărârea Tribunalului de a-i înlocui măsura preventivă de până acum cu arestul la domiciliu. Fostul candidat la prezidențiale va trebui să respecte o serie de obligații și interdicții.

Călin Georgescu aștepta verdictul Curții de Apel București încă de vineri dimineață. Tribunalul București îi încuviințase cererea de schimbare a arestului preventiv cu cel la domiciliu încă de acum două săptămâni. Iar avocatul său a declarat pentru Știrile PRO TV că hotărârea este corectă și echilibrată.

De la arestul poliției, fostul candidat la prezidențiale s-a dus direct acasă, în vila familiei din Mogoșoaia. Călin Georgescu va purta în permanență o brățară electronică de monitorizare.

Corespondent PROTV: „Pe toată durata arestului la domiciliu, Călin Georgescu va trebui să comunice informații relevante despre mijloacele sale de existență. În plus, îi este interzis să comunice, direct sau indirect, cu omul de afaceri Ionel Rusen, inculpat în același dosar cu acuzația de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Călin Georgescu nu poate lua legătura nici cu partea vătămată și nici cu martorii.”

Călin Georgescu are, de asemenea, obligația să se prezinte în fața autorităților judiciare de câte ori este chemat și să nu se abată de la traseele stabilite și de la condițiile de deplasare.

Miercuri este programată, tot la Curtea de Apel, judecarea unei alte contestații a procurorilor DIICOT. Procedura îl vizează acum doar pe omul de afaceri Ionel Rusen, aflat încă în arestul preventiv al poliției.

Călin Georgescu, eliberat de Curtea de Apel București

„Respinge ca nefondata contestația formulată de PICCJ-DIICOT.(...)Definitiva” este minuta decizie de luni a instanței Curții de Apel București.

Inițial se anunțase că decizia va fi luată vinerea trecută, dar completul de judecată format din judecătorii Cristian Dumitru și Maria Daniela Manolache a amânat pronunțarea pentru luni. Pe 9 noiembrie, judecătoarea Diana Nicoleta Costea de la Tribunalul București a admis o cerere de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu, însă decizia a fost atacată de DIICOT.

În esență, judecătoarea evoca printre motive faptul că nu există nicio dovadă că banii din presupusa faptă de înșelăciune de care este acuzat Călin Georgescu ar fi ajuns la el. Magistratul mai spunea că nu a identificat argumente pentru a susține că Georgescu prezintă un risc ridicat de comitere a unor noi infracțiuni ce nu ar putea fi estompat altfel decât prin arestarea preventivă ori că nu se va supune rigorilor unei măsuri preventive mai ușoare.

Ea a stabilit atunci ca, pe timpul cât se află în arest la domiciliu, Georgescu să poarte o brățară electronică de supraveghere și să comunice periodic informații relevante despre mijloacele sale de existență. Georgescu mai are o decizie de plasare în arest la domiciliu, luată miercuri de Tribunalul Ilfov, și aceasta atacată de DIICOT, dar dosarul încă nu a primit un termen la Curtea de Apel București.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată săptămâna trecută pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire de grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, alături de omul său de încredere, Ionel Rusen. Ancheta în acest caz a pornit de la o plângere depusă de omul de afaceri Răzvan Leu. Acestuia i s-a propus să se implice într-o afacere cu tranzacții cu metale prețioase, pentru care era nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro.

Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu Ionel Rusen, care, la rândul lui, i-a prezentat un cetățean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveția. Pentru a obține creditul, lui Răzvan Leu i s-a cerut să achite o garanție de un milion de euro, din care 100.000 de euro urmau să fie folosiți pentru a finanța campania lui Călin Georgescu la prezidențiale.Victima a fost convinsă apoi să mai transfere 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate crește la 15 milioane de euro. Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanției totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii.