Un bărbat a fost filmat în propriul apartament. 10 milioane de oameni au văzut imaginile fără ca el să știe

„Am ajuns să trăim într-un stat al supravegherii… Înainte ne era teamă să mergem pe stradă, de teamă că vom apărea în fundalul videoclipului TikTok al cuiva, dar acum nici siguranța propriilor noastre locuințe nu mai este garantată. Intimitatea nu mai este ceva de la sine înțeles, ci ceva pentru care trebuie să ne pregătim pentru a o putea păstra”, a spus o utilizatoare TikTok, Taylor Pare, și a descris incidentul drept o „interacțiune dezgustătoare”.

„Nici măcar nu mai poți să stai cu gândurile tale în propria casă”, s-a plâns alt utilizator.

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„Gândul că cineva mă urmărește și mă filmează în propria mea locuință este înspăimântător”, a comentat un utilizator, pe TikTok.

Însă, în loc ca bărbatul necunoscut din videoclip să devină subiect de batjocură, așa cum probabil se intenționa, clipul devenit viral a stârnit indignare, mulți considerând că este vorba despre o încălcare gravă a vieții private.

„M-am uitat pe fereastră și am văzut acest bărbat stând complet nemișcat, cu privirea ațintită asupra peretelui… Știu că ar trebui să-mi văd de treaba mea, dar, din păcate, acum asta a devenit treaba mea”, a spus John, cel care a publicat clipul în care apare necunoscutul, potrivit Metro.co.uk.

Alții au considerat că videoclipul reprezintă o formă de voyeurism și au catalogat comportamentul drept „înfricoșător și prădător”.

Capitalismul supravegherii

Videoclipul devenit viral este un exemplu al fenomenului pe care sociologul Shoshana Zuboff l-a numit „capitalismul supravegherii”.

Ea consideră că acest sistem „revendică în mod unilateral experiența umană drept materie primă gratuită” pe care alții o pot folosi și sugerează că, în prezent, conexiunea digitală este utilizată în scopuri comerciale de către alte persoane.

„În esența sa, capitalismul supravegherii este parazitar și se hrănește din fiecare aspect al experienței fiecărei ființe umane”, scrie ea.

Cu toate acestea, profesorul Jens Binder de la Universitatea Nottingham Trent, specialist în ciberpsihologie, declară pentru Metro că faptul că acest videoclip a devenit viral este, de fapt, un lucru bun.

„Am putea spune că acest videoclip este ceva deplorabil și negativ sau am putea spune că verdictul clar exprimat de oameni este unul pozitiv, deoarece demonstrează că acestora încă le pasă”, explică el.

În ceea ce privește motivul pentru care reacția de respingere față de acest videoclip a fost atât de puternică, profesorul Binder spune că acesta funcționează ca o „lentilă de focalizare” pentru toate temerile pe care le avem în legătură cu supravegherea, în contextul apariției unor tehnologii precum ochelarii Meta, pe care nouă din zece britanici îi consideră un risc pentru viața privată.

„Este un exemplu care ne afectează în mod direct. Devine foarte ușor să te imaginezi în locul persoanei supravegheate sau filmate pe ascuns”, a spus el.

Profesorul subliniază că ne-am obișnuit cu ideea de a fi filmați imediat ce ieșim pe ușa casei, așteptându-ne să existe camere de supraveghere CCTV la colțurile străzilor.

„Totul ține de contextul în care te vezi pe tine însuți”, spune specialistul în ciberpsihologie. „Să luăm, de exemplu, imaginile CCTV cu o persoană care intră într-o fântână arteziană, într-un centru comercial. Mulți oameni vor urmări imaginile, vor râde și apoi vor trece mai departe, deoarece acestea au un scop clar – divertismentul.

Acest videoclip de pe TikTok este ambiguu. Nu este clar ce urmărește, iar acest lucru poate declanșa o reacție negativă extrem de puternică”, a adăugat profesorul.

Să fii spionat de un vecin este și mai rău

Desigur, s-ar putea argumenta că, dacă avem o problemă cu acest tip de filmare pentru TikTok, ar trebui să ne deranjeze și faptul că suntem filmați fără să știm de orice persoană, companie sau organizație.

Însă profesorul Binder spune că avem așteptări diferite în ceea ce privește o companie sau o organizație, comparativ cu un vecin.

„Atunci când vorbim despre supraveghere și monitorizare, despre responsabilitatea companiilor și despre rolul pe care îl joacă guvernele, considerăm că aceste organizații, aflate într-o poziție de putere superioară nouă, au o responsabilitate mai mare, deoarece au acces la mai multe date și ar putea face mult mai multe lucruri direcționate”, explică el.

Acest lucru este complet diferit de paranoia care apare atunci când ești filmat de cineva la fel ca tine, fără să știi de ce este capabil.

„Paranoia cibernetică”, din cauza videoclipurilor de acest tip

Iar pentru cei dintre noi care urmăresc acest videoclip, specialistul sugerează că, în anumite cazuri, am putea dezvolta „paranoia cibernetică”, ajungând să privim cu teamă tot ceea ce este online sau ceea ce ar putea fi filmat.

Deși internetul a considerat acest videoclip de pe TikTok profund reprobabil din punct de vedere moral, faptul că știm că nu prea avem ce face în privința unor astfel de situații face lucrurile poate și mai grave.

În Marea Britanie, filmarea unei persoane fără consimțământul acesteia nu constituie neapărat o infracțiune, deoarece legislația nu impune obținerea consimțământului ambelor părți.

„Nu este neapărat ilegal să filmezi o persoană în propria locuință fără ca aceasta să știe”, declară pentru Metro Rebecca Smart, avocată specializată în drept penal la firma Payne Hicks Beach.

Dacă a fost comisă sau nu o infracțiune depinde de circumstanțe, inclusiv de ceea ce a fost înregistrat, de motivul pentru care s-a făcut înregistrarea și de modul în care imaginile au fost ulterior utilizate.

„Legea oferă o protecție mai mare în situațiile în care o persoană desfășoară o activitate privată, însă filmarea și distribuirea imaginilor cu o persoană aflată în propria locuință pot constitui, de asemenea, elemente ale unor infracțiuni precum hărțuirea sau urmărirea obsesivă, dacă scopul este provocarea unei stări de teamă sau suferință.”

Așadar, oricât de sumbru ar părea, este foarte posibil ca filmarea acestui bărbat, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, să circule pe internet pentru totdeauna.