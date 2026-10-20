Dezvoltatorul imobiliar Ştefan Adrian Popescu Jr., în vârstă de 33 de ani, este cel vizat. Prejudiciul în acest caz se ridică la aproximativ şapte milioane de euro, conform News.ro.

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Iaşi au pus marţi în executare cinci mandate de percheziţie domiciliară, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări pentru comiterea infracţiunilor de înşelăciune în formă continuată cu consecinţe deosebit de grave, fals în declaraţii, delapidare şi participaţie improprie la infracţiunea de înşelăciune în modalitatea determinării.

Din primele cercetări a rezultat faptul că, în perioada 2023-2026, o parte din unităţile locative sau spaţiile cu altă destinaţie ale unui imobil din municipiul Iaşi ar fi fost promise spre vânzare de minimum două ori către alte persoane fizice sau juridice, fiind cauzat un prejudiciu de aproximativ şapte milioane de euro.

Percheziţiile au fost efectuate la mai multe imobile din municipiul Iaşi, iar în urma acestora, poliţiştii au descoperit şi ridicat mai multe mijloace materiale de probă.

Ştefan Adrian Popescu jr. a fost dus la audieri la sediul Serviciului de Investigaţii Criminale Iaşi.