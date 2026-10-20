VIDEO. Discursul integral al premierului desemnat, Luca Niculescu, la învestirea în Parlament: „Le mulțumesc colegilor din PSD”

Luca Niculescu a spus în fața senatorilor și deputaților că România nu mai are timp de pierdut, iar oamenii au simțit blocajul direct, „în facturi, în șantierele oprite și în nesiguranța de la locul de muncă”.
„Putem pune capăt astăzi unei perioade de mai bine de cinci luni de interimat și blocaj politic”, a afirmat Luca Niculescu.
El a explicat că votul înseamnă mai mult decât instalarea unui nou cabinet. Întrebarea, a spus premierul desemnat, este dacă România rămâne blocată în calcule electorale și „linii roșii” sau își repornește economia.
„Am acceptat acest mandat ca prim-ministru independent tocmai pentru că România nu își mai permite o criză prelungită și are nevoie de un punct de echilibru și de execuție”, a spus Niculescu.
În trei fraze, el a descris guvernul pe care vrea să-l conducă: unul care aduce bani și investiții în țară, unul care creează locuri de muncă și unul care contribuie la consolidarea Europei și îi apără pe români.
Criza modelului de dezvoltare
Premierul desemnat a spus că problemele țării nu se rezumă la deficit. A recunoscut că modelul de până acum a adus rezultate, dar susține că și-a atins limitele.
„România nu traversează doar o dificultate bugetară. Traversează o criză a modelului său de dezvoltare”, a declarat Niculescu.
Datoria publică a depășit deja 60% din PIB, a mai spus el, iar oprirea ei „către generațiile următoare” este o obligație morală.
Pensii indexate din 2027 și deficit redus
Despre veniturile oamenilor, Niculescu a spus că nu poate promite recuperarea imediată a pierderilor. Pensiile vor fi indexate începând cu 2027, „cu prudență și în limitele traiectoriei deficitului”. Pensionarii cu pensii mici, familiile cu venituri reduse și gospodăriile afectate de costul energiei vor primi sprijin țintit.
Guvernul va continua consolidarea finanțelor publice și va respecta angajamentele de reducere a deficitului. Accentul va fi pus pe eficiența cheltuielilor, colectarea fiscală, combaterea marii evaziuni și eliminarea privilegiilor nejustificate.
„Statul își va reduce mai întâi propriile cheltuieli și risipa din agenții și companii de stat înainte de a cere ceva în plus contribuabililor corecți”, a afirmat premierul desemnat Niculescu.
El a mai promis că, începând chiar din a doua zi după învestire, Guvernul Niculescu-PSD va intra direct în „urgențe”: rectificarea bugetară fără creșterea deficitului, bugetul pe 2027, siguranța energetică pe timpul iernii și închiderea fără pierderi a PNRR.
Investiții, impozite și energie
Aproape un leu din zece încasat de stat merge acum la plata dobânzilor, a mai spus Niculescu, iar cea mai bună ieșire este creșterea economică. „Încep cu banii, pentru că fără bani nu se construiesc nici spitale, nici drumuri, nici școli”, a declarat el.
Pentru mediul de afaceri, cota unică rămâne, iar impozitul minim pe cifra de afaceri este eliminat. Proiectele strategice de peste 100 de milioane de euro vor fi coordonate direct de Cancelaria Prim-ministrului, cu un singur punct de contact, un manager de caz și un calendar asumat.
Energia este, a spus premierul desemnat, o prioritate distinctă. Guvernul Niculescu vrea să reducă costul electricității pentru industriile strategice, prin contracte pe termen lung, investiții în producție și stocare și modernizarea rețelelor.
„Nu vorbim despre prețuri stabilite artificial sau despre subvenții permanente, ci despre o politică energetică în serviciul oamenilor și al competitivității industriei românești”, a explicat Niculescu.
El a anunțat că va propune partidelor din Parlament un Pact Energetic Național pe zece ani. Până la finalul lui 2027 vor intra în sistem aproape 6.000 de megawați noi, adică de aproape trei ori producția centralei de la Cernavodă, iar tot în 2027 intră pe piață gazul din Neptun Deep. Până atunci, familiile cu venituri mici vor primi sprijin de la stat.
Un stat care funcționează mai bine
Premierul desemnat a spus că toate obiectivele depind de felul în care funcționează statul. „Nu cred în reducerile uniforme de personal și în reorganizările administrative făcute exclusiv pentru economii bugetare”, a afirmat Niculescu.
În primele șase luni, Guvernul vrea un audit funcțional al instituțiilor centrale, ca să elimine suprapunerile de competențe. Vor fi modernizate ANAF și Vama, iar serviciile digitale vor fi extinse. Ținta este ca 5 milioane de români să folosească identitatea electronică până în 2028.
„Nu putem accepta existența a două Românii: una conectată la investiții și oportunități și alta în care perspectivele oamenilor sunt limitate de locul în care s-au născut”, a mai spus premierul desemnat.
El a adăugat că independența justiției și respectarea statului de drept sunt principii fundamentale.
Guvernul Niculescu vrea să extindă programele „Masă sănătoasă” și „Școală după școală”
În discursul din Parlament, Niculescu a mai spus că domeniul de care depinde cel mai mult viitorul țării este investiția în oameni. „Educația și sănătatea nu sunt doar capitole de cheltuieli bugetare. Sunt investiții în viitorul economic și social al României”, a declarat el.
Noul guvern ar urma să aibă doi miniștri delegați: unul pentru digitalizare și inteligență artificială, altul pentru învățământul preuniversitar.
Premierul desemnat a dat două cifre: un tânăr din cinci nu este nici la școală, nici la muncă, nici într-o formă de pregătire, iar România are cea mai mare rată de părăsire timpurie a școlii din Uniunea Europeană. Astfel, Guvernul Niculescu vrea să extindă programele „Masă sănătoasă” și „Școală după școală” și să dezvolte învățământul dual.
Pentru românii din afara țării, Niculescu a mai anunțat programul „Diaspora Investește Acasă” și un ghișeu unic digital pentru cei care se întorc.
Niculescu: „Am fost jurnalist mai bine de douăzeci de ani”
Un alt obiectiv major este aderarea la OCDE, proces pe care Niculescu spune că l-a coordonat în ultimii ani. România are deja 24 din cele 25 de avize formale, iar premierul desemnat s-a angajat să ducă aderarea la capăt.
În politica externă, el a cerut „o schimbare de ritm”. Prin instrumentul european SAFE, a spus Niculescu, România se finanțează pe 45 de ani, cu 10 ani de grație, iar cel puțin 60% din valoarea contractelor de înzestrare trebuie să aducă producție și locuri de muncă în țară.
„Securitatea României nu poate depinde doar de ceea ce fac aliații pentru noi, ci și de ceea ce suntem noi capabili să facem pentru propria securitate”, a afirmat el.
Guvernul va crea un mecanism de răspuns la manipulările informaționale externe, „fără nici o atribuție de cenzură”, și un Fond Național pentru Reziliență Informațională, pentru educație media, verificarea faptelor și presa locală independentă.
„Am fost jurnalist mai bine de douăzeci de ani”, a amintit premierul desemnat.
Niculescu s-a declarat susținător al Parteneriatului Strategic cu Statele Unite și a spus că vrea să extindă cooperarea economică, militară, tehnologică și culturală.
UE, Republica Moldova și Ucraina
La 1 ianuarie 2027, România împlinește 20 de ani de la aderarea la Uniunea Europeană. Premierul desemnat vrea ca, împreună cu Președintele și Parlamentul, să lanseze atunci un proiect național dedicat următorilor 20 de ani ai țării în UE. El a mai spus că, la negocierea bugetului european 2028–2034, va apăra cu fermitate interesele României.
Despre Republica Moldova, Niculescu a spus că relațiile intră într-o etapă nouă, pe măsură ce aderarea la UE se accelerează. România trebuie să fie principalul sprijin al Chișinăului, politic, diplomatic și prin asistență concretă.
„Nu trebuie să fim doar un coridor de tranzit al reconstrucției Ucrainei, ci unul dintre actorii economici ai acestui proces”, a spus Niculescu.
Niculescu: „Le mulțumesc colegilor din PSD”
Premierul desemnat Niculescu a mai spus că nu a aparținut niciodată unui partid politic, dar că un guvern nu poate funcționa fără sprijin parlamentar.
„Votul de azi nu reprezintă un cec în alb, ci un mandat pentru muncă, dialog și rezultate”, a declarat el.
El a promis că Guvernul va publica lunar stadiul măsurilor din programul de guvernare, execuția bugetară și absorbția fondurilor europene.
Nu în ultimul rând, Niculescu le-a mulțumit „colegilor din PSD”, care și-au asumat, alături de el și de colegii independenți, să guverneze, și a menționat înțelegerile politice cu grupurile PNL, UDMR și al minorităților naționale.
„Și totuși, trebuie să avem curajul să recunoaștem că astăzi părem o națiune divizată”, a mai spus Niculescu.
„Și vă propun să începem să lucrăm”, le-a mai transmis Niculescu parlamentarilor.