VIDEO. Discursul integral al premierului desemnat, Luca Niculescu, la învestirea în Parlament: „Le mulțumesc colegilor din PSD”

Luca Niculescu a spus în fața senatorilor și deputaților că România nu mai are timp de pierdut, iar oamenii au simțit blocajul direct, „în facturi, în șantierele oprite și în nesiguranța de la locul de muncă”.

„Putem pune capăt astăzi unei perioade de mai bine de cinci luni de interimat și blocaj politic”, a afirmat Luca Niculescu.

El a explicat că votul înseamnă mai mult decât instalarea unui nou cabinet. Întrebarea, a spus premierul desemnat, este dacă România rămâne blocată în calcule electorale și „linii roșii” sau își repornește economia.

„Am acceptat acest mandat ca prim-ministru independent tocmai pentru că România nu își mai permite o criză prelungită și are nevoie de un punct de echilibru și de execuție”, a spus Niculescu.

În trei fraze, el a descris guvernul pe care vrea să-l conducă: unul care aduce bani și investiții în țară, unul care creează locuri de muncă și unul care contribuie la consolidarea Europei și îi apără pe români.

Criza modelului de dezvoltare

Premierul desemnat a spus că problemele țării nu se rezumă la deficit. A recunoscut că modelul de până acum a adus rezultate, dar susține că și-a atins limitele.

„România nu traversează doar o dificultate bugetară. Traversează o criză a modelului său de dezvoltare”, a declarat Niculescu.

Datoria publică a depășit deja 60% din PIB, a mai spus el, iar oprirea ei „către generațiile următoare” este o obligație morală.

Pensii indexate din 2027 și deficit redus

Despre veniturile oamenilor, Niculescu a spus că nu poate promite recuperarea imediată a pierderilor. Pensiile vor fi indexate începând cu 2027, „cu prudență și în limitele traiectoriei deficitului”. Pensionarii cu pensii mici, familiile cu venituri reduse și gospodăriile afectate de costul energiei vor primi sprijin țintit.

Guvernul va continua consolidarea finanțelor publice și va respecta angajamentele de reducere a deficitului. Accentul va fi pus pe eficiența cheltuielilor, colectarea fiscală, combaterea marii evaziuni și eliminarea privilegiilor nejustificate.

„Statul își va reduce mai întâi propriile cheltuieli și risipa din agenții și companii de stat înainte de a cere ceva în plus contribuabililor corecți”, a afirmat premierul desemnat Niculescu.

El a mai promis că, începând chiar din a doua zi după învestire, Guvernul Niculescu-PSD va intra direct în „urgențe”: rectificarea bugetară fără creșterea deficitului, bugetul pe 2027, siguranța energetică pe timpul iernii și închiderea fără pierderi a PNRR.

Investiții, impozite și energie

Aproape un leu din zece încasat de stat merge acum la plata dobânzilor, a mai spus Niculescu, iar cea mai bună ieșire este creșterea economică. „Încep cu banii, pentru că fără bani nu se construiesc nici spitale, nici drumuri, nici școli”, a declarat el.

Pentru mediul de afaceri, cota unică rămâne, iar impozitul minim pe cifra de afaceri este eliminat. Proiectele strategice de peste 100 de milioane de euro vor fi coordonate direct de Cancelaria Prim-ministrului, cu un singur punct de contact, un manager de caz și un calendar asumat.

Energia este, a spus premierul desemnat, o prioritate distinctă. Guvernul Niculescu vrea să reducă costul electricității pentru industriile strategice, prin contracte pe termen lung, investiții în producție și stocare și modernizarea rețelelor.

„Nu vorbim despre prețuri stabilite artificial sau despre subvenții permanente, ci despre o politică energetică în serviciul oamenilor și al competitivității industriei românești”, a explicat Niculescu.

El a anunțat că va propune partidelor din Parlament un Pact Energetic Național pe zece ani. Până la finalul lui 2027 vor intra în sistem aproape 6.000 de megawați noi, adică de aproape trei ori producția centralei de la Cernavodă, iar tot în 2027 intră pe piață gazul din Neptun Deep. Până atunci, familiile cu venituri mici vor primi sprijin de la stat.