O fetiță de 2 ani, pedepsită de educatoare și ținută 71 de minute lângă un coș de gunoi, într-o creșă din Iași
Caz revoltător într-o creșă din județul Iași. O fetiță de doi ani ar fi fost pedepsită de educatoare și ținută singură, lângă un coș de gunoi, mai bine de o oră.
Sursa: ProTV
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Părinții au reclamat cazul la Poliție și au fost deschise mai multe anchete. Între timp, directorul creșei și-a dat demisia.
Camerele de supraveghere ale creșei ar fi surprins momentul în care fetița este obligată să stea pe un scaun, separat de ceilalți, lângă coșul de gunoi, spun părinții ei. Ar fi rămas acolo o oră și 11 minute, până când o îngrijitoare a intervenit. Potrivit părinților, copila ar fi fost izolată pentru că a refuzat să participe la o activitate. Ei au depus plângeri la autorități.
Mai mult, 21 de familii, care au copiii în aceeași grupă, au semnat o petiție în care cer să se facă o anchetă. Părinții spun că au observat schimbări de comportament la cei mici în relația cu educatoarea.
Părinte: „În momentul în care acesta era preluat dimineața de respectiva educatoare, avea o repulsie, avea o respingere și începea să plângă isteric. Nu mai voia deloc să intre în sală, chiar voia acasă.
Pe grupul de părinți s-a discutat că la mai mulți copii s-a simțit această diferență de comportament la preluarea copiilor dimineața.”
Fetița a fost evaluată psihologic de specialiștii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.
Tiberiu Bantaș, purtător de cuvânt DGASPC Iași: „Vom sesiza ISJ pentru cercetarea disciplinară a educatoarei respective.
Psihologii au confirmat faptul că, într-adevăr, lucrurile s-au petrecut așa cum s-a văzut și pe cameră și cum a povestit și copilul.
A fost pedepsită, practic, fiind pusă de către educatoare să stea lângă un coș de gunoi.”
Inspectoratul Școlar a luat primele măsuri împotriva educatoarei.
Antonina Bliort, inspector ISJ Iași: „Ea a fost suspendată temporar, urmează și alte verificări.
Părinții au reclamat o situație în care un copil este supus unei situații care înseamnă abuz.
Este grav, regretabil un astfel de caz.”
În urma scandalului, directorul creșei și-a dat demisia, invocând motive personale.
Directorul creșei: „Nu am nimic de declarat și totul este prezentat către Inspectoratul Școlar. Eu vă mulțumesc.”
Părinții au depus plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași împotriva educatoarei, pe care o acuză de purtare abuzivă. Tatăl fetiței nu a dorit să facă declarații, dar spune că speră ca astfel de situații să nu se repete.
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