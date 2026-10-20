„Nimic nu este refuzat în mod deliberat” Ucrainei, a declarat Rubio în timpul unei vizite în India, relatează AFP, conform Agerpres.

„Este un echilibru între angajamentele noastre faţă de alţi parteneri şi, sincer, propriile noastre nevoi pentru propriile noastre facilităţi”, a spus el.

În acelaşi timp, Rubio a declarat că preşedintele Donald Trump este „contrariat” de acuzaţiile că ar fi făcut rău în mod deliberat Ucrainei, în special prin ordonarea opririi schimbului de informaţii.

„Preşedintele este contrariat pentru că, în primul rând, nu-i place să fie tras la răspundere pentru lucruri care nu sunt adevărate, în special acuzaţii că ar fi ordonat cumva suspendarea schimbului de informaţii", a spus Rubio.

„Iar asta nu este adevărat. A spus asta în repetate rânduri”, a precizat secretarul de stat american.

„Preşedintele reacţionează în special la insinuarea că face lucruri pentru a dăuna în mod deliberat Ucrainei. Acest lucru nu este nici corect, nici adevărat”, a afirmat Rubio.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski acuză Statele Unite că amână în mod deliberat livrarea planificată a rachetelor interceptoare, esenţiale pentru apărarea împotriva atacurilor ruseşti cu rachete şi drone.

Conform Reuters, Rubio a spus că ar putea fi adevărat faptul că un lot de interceptoare, achiziţionat pentru Ucraina în cadrul programului PURL, nu a fost livrat.

Relaţiile sunt tensionate şi de decizia preşedintelui SUA de a ajunge la un acord cu preşedintele rus Vladimir Putin privind motorina, spre marea consternare a Ucrainei.

Trump l-a acuzat pe omologul său ucrainean că alimentează creşterea preţurilor la combustibil prin atacarea rafinăriilor ruseşti.

În altă ordine de idei, Rubio a lăudat, de asemenea, marţi „progresul substanţial" al Indiei în diversificarea aprovizionării cu energie, inclusiv îndepărtarea de principalul său furnizor, Rusia.

„India şi-a exprimat în repetate rânduri dorinţa de a-şi diversifica portofoliul energetic, ceea ce este un lucru inteligent”, a declarat Rubio în timpul unei vizite în capitala economică a Indiei, Mumbai.

„Evident, acest lucru nu este uşor de făcut peste noapte, aşa că cred că au înregistrat progrese considerabile în acest sens, şi suntem încântaţi să vedem asta”, a adăugat el.