Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa au anunţat, vineri, că un bărbat de 63 de ani este cercetat pentru cinci infracţiuni de furt calificat şi ultraj contra bunelor moravuri, potrivit News.ro.

„Astfel, în perioada 8-12 noiembrie, cel în cauză ar fi sustras mai multe produse alimentare de pe raftul aceleiaşi societăţi comerciale din comuna Costineşti. De asemenea, la data de 11 noiembrie a.c., bărbatul, fiind surprins de către o angajată a unităţii respective în timp ce sustrăgea produse alimentare, s-ar fi dezbrăcat complet în faţa femeii, arătându-i organul genital”, au afirmat reprezentanţii IPJ Constanţa.

Poliţiştii au stabilit, în urma verificărilor, că bărbatul a fost condamnat anterior pentru săvârşirea unei infracţiuni contra vieţii, precum şi pentru două infracţiuni contra patrimoniului.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore.