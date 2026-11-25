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Soția lui a sunat la 112 și la scurt timp polițiștii l-au reținut pe agresor. Ulterior, acesta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile și a primit și un ordin de restricție.

Atenție, urmează detalii, care vă pot afecta emoțional.

Inițial, între bărbatul de 45 de ani și unul dintre cei patru copii a izbucnit o ceartă aprinsă. Martoră la incident, soția lui a povestit cum situația a scăpat de sub control în doar câteva clipe.

Soția agresorului: „Seara, când am venit de la medicul de familie, tatăl lor era în stare de ebrietate, în casă. Am încercat să îl calmez, a luat scaunul de fier pe care îl aveam în casă și a aruncat fără să mă uit eu, voia să arunce în fată. A nimerit pe copilul cel mic, de 9 ani. L-am iertat de multe ori și am zis că o să se schimbe."

Mama a sunat speriată la 112. La scurt timp, au ajuns polițiștii, dar și un echipaj medical, care a bandajat copilul și l-a transportat la Spitalul Județean din Constanța.

Daniel Olteanu, prim procuror adjunct Parchetul Judecătoriei Constanța: „În urma examinării medico legale s-a constatat că victima necesită pentru vindecare 8-9 zile de îngrijire medicală. Față de inculpat s-a emis totodată un ordin provizoriu de protecție”.

Cel mic este acum în stare stabilă.

Corespondent Pro TV: „Potrivit unor surse apropiate anchetei, bărbatul nu ar fi la primul episod de violență în familie. Acesta și-ar fi agresat în repetate rânduri soția și copiii, iar anchetatorii iau în calcul extinderea cercetărilor și pentru fapte anterioare, dacă acestea se confirmă."

Cei patru copii cu vârste cuprinse între 9 și 15 ani au fost audiați de inspectorii de la Direcția pentru Protecția Copilului. Vor beneficia acum și de consiliere psihologică.

Roxana Onea, purtător de cuvânt DGASPC Constanța: „După audieri, minorii au plecat împreună cu mama la domiciliu, iar situația acestei familii va rămâne în monitorizare. Mama copiilor era marcată de situația în sine și de derularea evenimentelor”.

Specialiștii atrag atenția că violența în familie lasă urme adânci asupra copiilor.

Elena Stambuli, psiholog: „Avem niște copii care vor fi traumatizați, dar cu ajutor psihologic, cu adulți de încredere lângă ei, pot depăși această traumă, depinde foarte mult de durata și de intensitatea la care au fost expuși. Copilul va deveni anxios, cel mai probabil va suferi dezechilibre emoționale”.

Bărbatul a fost arestat pentru violență în familie. Dacă va fi găsit vinovat riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 1 la 6 ani.