De vineri începe sezonul de schi în mai multe stațiuni din țară. Pregătirile de la Păltiniș și Azuga
De vineri se dă startul sezonului de schi în mai multe stațiuni din țară, cu ajutorul tunurilor de zăpadă, iar iubitorii sporturilor de iarnă au intrat deja în febra pregătirilor.
Sursa: ProTV
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Caută în magazine ultimele noutăți în materie de echipament, iar în sălile de fitness fac antrenamente speciale pentru rezistență și echilibru. Totul pentru ca prima coborâre din acest weekend să fie fără emoții și în deplină siguranță.
La Păltiniș, sezonul de schi începe cu un concurs. Două pârtii sunt deja pregătite.
Dan Gherman, managerul unui complex de schi din Păltiniș: „Sperăm că până în weekend, dacă ne ajută în continuare și nu se schimbă prognoza, să avem tot resortul deschis.”
Îmbrăcat în alb și cu barurile deja decorate festiv, Domeniul Transalpina se pregătește să deschidă de sâmbătă două pârtii, dintre care una are peste doi kilometri.
Și la Azuga, tunurile au așternut 50 de centimetri de zăpadă la baza muntelui.
Claudiu Ivașcu, Domeniul Schiabil Azuga: „Nu vom da drumul la pârtia aferentă telescaunului, dar se va schia pe pârtia de începători.”
Între timp, iubitorii sporturilor de iarnă își completează echipamentul. Se caută mai ales schiuri utile atât pe pârtiile bine amenajate, cât și pe zăpadă dificilă.
Sandor Arnold-Botond, comerciant echipament sportiv: „Dacă tragi de ea în sus se desface, exact cum se vede, și dacă vrei să-l închizi, împingi și rotești și strânge uniform”.
Iar plăcile de snowboard au legături asemănătoare schiurilor.
Marian Floarea, agent de vânzări echipamente sportive: „Trebuie doar să calci în sistem și efectiv rămâi blocat.”
Amatorii de ture în afara pârtiilor caută plăci de snowboard care se împart în două schiuri pentru urcare, iar cei dornici de confort aleg căști cu bluetooth și ochelari fotocromatici. La haine, regulile rămân aceleași: să fie ușoare, călduroase și să lase pielea să respire.
Dragoș Ciulei, comerciant echipament sportiv: „Produse care să fie eco-friendly, deci să fie cu materiale reciclabile.”
Iar în sălile de sport au început antrenamentele specifice.
Kristo Istvan, fizioterapeut: „Dacă vrem să simulăm mai mult schiul, am putea să menținem poziția asta de izometrie și să facem schimburi de greutate.”
La Cluj există și un simulator de schi.
Cristina Chiorescu, kinetoterapeut: „Aici se activează foarte bine cvadricepșii, fesierii și pe partea de stabilizare, intră foarte bine și abdomenul, trebuie întărit.”
12 ședințe de pregătire pentru schi costă 2.000 de lei.
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