Potrivit ISJ, conducerea liceului are termen până pe 18 noiembrie pentru a furniza explicaţiile, relatează Agerpres.

Acţiunea s-a desfăşurat pe data de 4 noiembrie şi a fost prezentată pe Facebook de Alina Jivan, membru AUR, drept "o campanie de informare şi de prevenire a consumului de droguri" iniţiată de Organizaţia de Femei AUR Tulcea.

Gheorghe Cucu, profesorul prin intermediul căruia Alina Jivan şi Dan Jivan, şi el membru AUR, au ajuns în sala de curs, a declarat că discuţia cu elevii a avut loc în pauză şi a durat 10 minute.

"Am o relaţie de amiciţie cu familia Jivan şi s-a propus să vină să vorbească despre consumul de droguri. Am spus că ar fi foarte interesant, pentru că în generaţiile anterioare am avut elevi care au abandonat şcoala din cauza consumului de droguri. Mi-au spus că au nişte broşuri ca să le dea elevilor şi asta a fost tot. Cred că discuţia nu a durat nici zece minute. Totul a fost într-o pauză. Greşeala mea este că nu am anunţat conducerea şcolii şi mi-o asum", a declarat pentru AGERPRES profesorul Gheorghe Cucu.

El a precizat că în timpul discuţiilor purtate cu elevii nu s-a pronunţat numele niciunui partid şi că elevii care au participat la întâlnirea din pauza orelor de curs au dat deja declaraţii pe propria răspundere cu privire la cele întâmplate.

"Am considerat că este de bun-augur să se discute şi lucruri de genul acesta, pentru că eu în şcoală nu am văzut activităţi similare făcute de Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ). (...) Scopul scuză mijloacele. Eu, când vreau să tratez ceva, nu mă uit la firma de medicament, ci la substanţa activă care-mi dă un rezultat. Nu a fost o activitate politică, pentru că nu s-a spus din ce partid este, nu s-a comentat nimic politic, iar totul a fost pe combaterea consumului de droguri. Îmi pare foarte rău că au fost implicaţi cei din conducerea şcolii. Vina este doar a mea, pentru că nu am anunţat ce voiam să fac. Dacă se consideră că sunt un element negativ şi că am influenţat negativ procesul educaţional, eu renunţ cu mare drag la salariul de 600 de lei pe lună pe care-l primesc ca pensionar", a menţionat profesorul Gheorghe Cucu.

Directorul liceului, Marcel Ciotnic, a afirmat că nu ştia despre campania antidrog desfăşurată în instituţie şi a menţionat că a primit deja declaraţii ale persoanelor implicate.

"Am primit note explicative şi urmează să trimit raportul până miercuri la ISJ. Notele explicative au fost primit din partea doamnei director adjunct, a doamnei diriginte, a coordonatorului pentru programe şi proiecte educative, a profesorului la care a avut loc activitatea şi a elevilor", a afirmat, vineri, directorul unităţii de învăţământ, Marcel Ciotnic.

La rândul său, Dan Jivan, membru în Biroul de conducere al organizaţiei judeţene a AUR, a declarat că drogurile sunt o problemă de siguranţă naţională şi de sănătate publică, iar în condiţiile în care acestea se vând în România "la preţul unui suc", autorităţile fac controale ineficiente, consumul şi traficul de droguri sunt inclusiv în şcoli şi fiecare copil afectat este dovada eşecului celor aflaţi la guvernare.

"Noi am fost acolo (în liceu - n. r.) pe persoană fizică, nu am spus că suntem de la partid şi s-a menţionat doar pe Facebook că suntem de la un partid. Viaţa elevilor e mult mai importantă decât părerea unui inspector general", a afirmat Dan Jivan.

ISJ Tulcea aminteşte că Legea învăţământului preuniversitar 198/2023 interzice manifestările şi propaganda de natură politică şi prozelitismul religios în unităţile de învăţământ, în caz contrar conducerea unităţii de învăţământ riscând sancţiuni disciplinare, de la avertisment scris până la eliberarea din funcţia de conducere.