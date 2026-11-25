Un număr de 37 de cazuri de femicid au fost în România de la începutul anului. Ultimul, în Zalău
Chiar de Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, România mai numără un caz cutremurător de femicid.
Sursa: ProTV
Generează rezumat cu AI
La Zalău, un bărbat este acuzat că și-a ucis cu cruzime mama, o femeie de 70 de ani. Deși ceruse în trecut ajutor, la 112, ea a renunțat de fiecare dată la ordinul de protecție.
Atenție, urmează detalii, care vă pot afecta emoțional.
În locuința celor doi certurile erau frecvente. Ultima data, femeia i-ar fi reproșat fiului ei, un bărbat de 52 de ani, că a consumat prea mult alcool și că ar trebui să-și găsească un loc de muncă, spun anchetatorii. Însă individul s-a înfuriat și a lovit-o.
Corespondent Pro TV: „Procurorii spun că bărbatul ar fi ucis-o pe mama sa cu cruzime. Apoi, a mers la o vecină căreia i-ar fi spus doar că a murit. Aceasta a fost cea care a alertat apoi autoritățile."
După ce au verificat baza de date, polițiștii au descoperit un adevăr dureros: în ultimii trei ani, femeia fost bătută de fiu de cel puțin 15 ori. Însă mama a refuzat de fiecare dată să ceară în instanță un ordin de protecție.
Sorin Flonta, prim-procuror Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj: „În 3 situații distincte s-au emis ordine de protecție provizorii însă din păcate victima și-a retras demersurile judiciare în fața instanței."
Psihologii criminaliști explică faptul că, atunci când un individ depinde de un părinte, și la o vârstă înaintată și consumă alcool, își poate pierde complet controlul și se ajunge la tragedii.
Cristian Delcea, psiholog criminalist: „Aceștia sunt dezinhibați la nivel de comportament nu-și pot controla aceste impulsuri."
Bărbatul a fost arestat preventiv pentru violență în familie sub forma omorului calificat. 37 de femei au fost ucise în România de la începutul anului, arată datele Centrului Filia, o organizație care luptă împotriva violenței domestice.
Din primăvară, legea pedepsește mult mai aspru aceste crime: femicidul a fost introdus în Codul Penal ca circumstanță agravantă la omorul calificat.
Video recomandate
Trei polițiști din Constanța, bătuți de un individ în timpul unei intervenții. Agresorul, cercetat pentru violență domestică
Trei polițiști din Constanța, bătuți de un individ în timpul unei intervenții. Agresorul, cercetat pentru violență domestică
Pompier militar din Capitală, arestat preventiv pentru violență domestică: și-ar fi bătut soția și ar fi stropit-o cu benzină
Un polițist ar fi agresat sexual două femei care veniseră să facă plângeri pentru violență domestică
Un nou caz șocant de violență domestică. Un bărbat din Hunedoara și-a ucis iubita în bătaie, apoi a sunat la 112
Un nou caz șocant de violență domestică. Un bărbat din Hunedoara și-a ucis iubita în bătaie, apoi a sunat la 112
Un nou caz șocant de violență domestică. Un bărbat și-a ucis iubita în bătaie, apoi a sunat la 112
De vineri începe sezonul de schi în mai multe stațiuni din țară. Pregătirile de la Păltiniș și Azuga
Ciolanul, cel mai căutat produs pentru 1 Decembrie. Cât costă anul acesta kilogramul
Bărbatul care și-a lovit copilul cu un scaun în cap are antecedente. Mărturia soției sale. „L-am iertat de multe ori”
Vin noi ninsori în România, inclusiv în București. Vor fi temperaturi sub zero grade. Unde se va depune strat de zăpadă
Recomandările noastre
Vezi articolele pe care ți le-am pregătit