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La Zalău, un bărbat este acuzat că și-a ucis cu cruzime mama, o femeie de 70 de ani. Deși ceruse în trecut ajutor, la 112, ea a renunțat de fiecare dată la ordinul de protecție.

Atenție, urmează detalii, care vă pot afecta emoțional.

În locuința celor doi certurile erau frecvente. Ultima data, femeia i-ar fi reproșat fiului ei, un bărbat de 52 de ani, că a consumat prea mult alcool și că ar trebui să-și găsească un loc de muncă, spun anchetatorii. Însă individul s-a înfuriat și a lovit-o.

Corespondent Pro TV: „Procurorii spun că bărbatul ar fi ucis-o pe mama sa cu cruzime. Apoi, a mers la o vecină căreia i-ar fi spus doar că a murit. Aceasta a fost cea care a alertat apoi autoritățile."

După ce au verificat baza de date, polițiștii au descoperit un adevăr dureros: în ultimii trei ani, femeia fost bătută de fiu de cel puțin 15 ori. Însă mama a refuzat de fiecare dată să ceară în instanță un ordin de protecție.

Sorin Flonta, prim-procuror Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj: „În 3 situații distincte s-au emis ordine de protecție provizorii însă din păcate victima și-a retras demersurile judiciare în fața instanței."

Psihologii criminaliști explică faptul că, atunci când un individ depinde de un părinte, și la o vârstă înaintată și consumă alcool, își poate pierde complet controlul și se ajunge la tragedii.

Cristian Delcea, psiholog criminalist: „Aceștia sunt dezinhibați la nivel de comportament nu-și pot controla aceste impulsuri."

Bărbatul a fost arestat preventiv pentru violență în familie sub forma omorului calificat. 37 de femei au fost ucise în România de la începutul anului, arată datele Centrului Filia, o organizație care luptă împotriva violenței domestice.

Din primăvară, legea pedepsește mult mai aspru aceste crime: femicidul a fost introdus în Codul Penal ca circumstanță agravantă la omorul calificat.