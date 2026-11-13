El îi ia locul lui Michael Carrick, care a fost demis de club joi, potrivit CNN.

Pochettino își va păstra actuala funcție de selecționer al echipei naționale de fotbal a Statelor Unite (USMNT) pe durata acestei pauze internaționale, urmând ca apoi să traverseze Atlanticul pentru a prelua conducerea „diavolilor roșii”.

„Argentinianul este cunoscut pentru stilul său de joc ofensiv, de mare intensitate, pentru dedicarea sa în construirea unor echipe unite și solide, precum și pentru rezultatele remarcabile obținute în dezvoltarea jucătorilor”, a transmis Manchester United într-un comunicat.

Misiunea care îl așteaptă pe Pochettino pe Old Trafford este una extrem de dificilă.

În primul rând, acesta trebuie să găsească o modalitate de a se integra în structura de conducere complicată a clubului. Apoi, va trebui să lucreze cu un lot care pare să ducă lipsă de jucători de calitate și să-i motiveze pe fotbaliștii care par fragili din punct de vedere mental.

Poate cel mai important, noul antrenor va trebui să păstreze sprijinul suporterilor. Chiar și atunci când situația a devenit tensionată sub conducerea lui Carrick, fanii au ales să-l susțină pe fostul mijlocaș, considerând că responsabilitatea aparține în principal jucătorilor și conducerii clubului.

Opinia împărtășită de suporteri și de presa britanică este că atmosfera din interiorul clubului a devenit atât de toxică, încât aproape niciun antrenor nu poate avea succes în aceste condiții. Pochettino va avea o misiune dificilă în încercarea de a demonstra contrariul.

Un rămas-bun plin de apreciere

Reacțiile suporterilor echipei naționale a Statelor Unite la plecarea argentinianului ar putea fi împărțite, însă conducerea fotbalului american i-a mulțumit lui Pochettino pentru perioada petrecută la cârma reprezentativei.

„Mauricio a lăsat o amprentă de durată asupra fotbalului american prin leadershipul, profesionalismul și dedicarea sa față de jucătorii noștri și cultura echipei”, a declarat JT Batson, directorul executiv al Federației Americane de Fotbal (US Soccer).

„Ceea ce ne face cel mai mândri depășește rezultatele obținute. El și stafful său au ridicat standardele, au consolidat cultura echipei și au creat legături mai clare între echipele naționale de juniori și reprezentativa de seniori”, a adăugat el.

Cine este Mauricio Pochettino, viitorul antrenor al lui Manchester United

Pochettino este considerat unul dintre cei mai buni antrenori din lume, fiind cunoscut pentru capacitatea de a dezvolta tineri jucători, stilul ofensiv de joc și abordarea fermă în relația cu echipele pe care le conduce.

Argentinianul, în vârstă de 54 de ani, a avut și o carieră solidă ca fotbalist profesionist, evoluând pentru echipe precum Newell's Old Boys (Argentina), Espanyol (Spania) și Paris Saint-Germain (Franța).

A reprezentat Argentina la Copa América din 1999 și la Campionatul Mondial din 2002, organizat în Coreea de Sud și Japonia.

Poreclit „Poch”, acesta și-a început cariera de antrenor în 2009, la fosta sa echipă, Espanyol, din Spania. Ulterior, a ajuns în Premier League, unde a pregătit-o pe Southampton.

În 2014, Pochettino a preluat-o pe Tottenham, echipă la care și-a pus cel mai puternic amprenta. Sub conducerea sa, londonezii au ajuns în finala Ligii Campionilor din 2019, unde au fost învinși de Liverpool.

Au urmat experiențe la Paris Saint-Germain și Chelsea, înainte ca, în 2024, să preia conducerea echipei naționale a Statelor Unite.

Pochettino a preluat funcția de selecționer al Statelor Unite în 2024, având misiunea de a pregăti echipa pentru Campionatul Mondial organizat pe teren propriu.

Deși americanii au avut o evoluție bună în faza grupelor și au trecut fără mari emoții de Bosnia și Herțegovina în șaisprezecimile de finală, parcursul echipei s-a încheiat în cele din urmă în fața Belgiei, într-un mod dezamăgitor.

În optimile de finală, americanii au fost dominați pe tot parcursul partidei și au cedat cu 4-1 în fața unui adversar superior.

„Oportunitatea de a reprezenta culorile Statelor Unite a fost una dintre cele mai mari onoruri ale carierei mele. Suntem extrem de recunoscători jucătorilor pentru implicare, suporterilor pentru încredere și Federației pentru sprijinul constant acordat staffului nostru și pentru oportunitățile oferite de a contribui la dezvoltarea culturii fotbalului în această țară minunată”, a declarat Pochettino în comunicatul publicat vineri.

Cine îl va înlocui pe Pochettino la naționala Statelor Unite

Dacă există un lucru care caracterizează actuala conducere a fotbalului american, acesta este cu siguranță ambiția.

Numirea lui Pochettino a reprezentat o adevărată lovitură pentru echipa națională, după experiențele acestuia la cel mai înalt nivel, la Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain și Chelsea.

Potrivit informațiilor apărute în presă, următorul selecționer ar putea fi chiar o numire și mai impresionantă.

Jurnaliștii publicației The Athletic susțin că legendarul antrenor Pep Guardiola se află în fruntea listei de preferințe pentru a-l înlocui pe Pochettino. O asemenea numire ar atrage, cu siguranță, atenția întregii lumi a fotbalului.

Guardiola a câștigat aproape tot ce se putea câștiga la nivel de club, iar după aproape două decenii în care a lucrat cu unii dintre cei mai buni fotbaliști ai lumii, s-ar putea orienta acum către fotbalul internațional.

Fostul antrenor al Barcelonei, Bayern München și Manchester City ar putea lua în calcul o asemenea provocare.

Nu ar fi prima dată când Statele Unite își manifestă interesul pentru Guardiola, iar americanii ar putea considera că acesta este cel mai bun moment pentru a-l atrage pe celebrul tehnician.

Alte variante pentru banca tehnică a Statelor Unite

Deși Guardiola ar fi principala țintă, americanii ar putea lua în calcul și nume mai apropiate de fotbalul intern.

Unul dintre acestea este BJ Callaghan.

În vârstă de 45 de ani, acesta a impresionat la conducerea echipei Nashville SC, pe care a dus-o la un bilanț de 77 de puncte în MLS, cel mai bun din campionat, formația încheind sezonul regulat pe primul loc în Conferința de Est.

Callaghan are, de asemenea, experiență în cadrul echipei naționale a Statelor Unite.

El a ocupat funcția de selecționer interimar în 2023 și a reușit să câștige Liga Națiunilor CONCACAF în perioada scurtă în care s-a aflat la conducerea reprezentativei.

Un alt nume cunoscut suporterilor americani este Steve Cherundolo.

Acesta a avut o carieră de succes ca fotbalist în Germania și a fost un jucător important al naționalei Statelor Unite, pentru care a bifat 87 de apariții.

În prezent, Cherundolo conduce echipa națională de tineret U23, astfel că este familiarizat cu structura și cerințele reprezentativei, ceea ce l-ar putea ajuta în cazul unei promovări la prima echipă.