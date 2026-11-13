Realizatoarea radio a vorbit despre fostul comediant în podcastul său, după ce acesta a fost găsit vinovat de agresarea a patru femei, în perioada în care se afla în culmea faimei, potrivit Daily Mail.

Russell Brand, în vârstă de 51 de ani, a fost condamnat la zece ani și șase luni de închisoare, după ce juriul l-a găsit vinovat pentru fapte comise între 2004 și 2009.

În podcastul „Dig It”, pe care îl prezintă împreună cu Zoe Ball, Jo Whiley a povestit că a plâns pentru victimele actorului în momentul anunțării verdictului. Cele două au discutat joi despre cazul pe care l-au descris drept unul tulburător.

„M-a numit pur și simplu MILF”

Jo Whiley, în vârstă de 61 de ani, a explicat că păstrează o carte în care invitații emisiunii sale lasă autografe. Printre semnături se află și cea a lui Russell Brand, care a scris atunci despre ea că este o „MILF”.

Termenul este o prescurtare din limba engleză, folosită pentru a descrie o femeie matură, cu copii, considerată atrăgătoare din punct de vedere sexual.

„Am o carte în care invitații emisiunii își lasă autografele și am și semnătura lui Russell. M-a numit pur și simplu MILF. Mă tot uit la bibliotecă și am impresia că acele cuvinte îmi ard privirea. Stau în sufragerie și știu că sunt acolo. Va trebui să rup pagina și să o ard. Chiar trebuie să fac asta, pentru că îmi provoacă repulsie. Dar cred că exact la acest gen de comportament te așteptai când îl întâlneai”, a povestit prezentatoarea.

Mai mulți ascultători au apreciat faptul că Jo Whiley a vorbit deschis despre mesajul pe care l-a considerat nepotrivit și a abordat subiectul în podcast.

Prezentatoarea a mai spus că a plâns alături de fiica sa, Coco, în vârstă de 18 ani, atunci când a aflat verdictul în cazul lui Brand.

„A fost un moment de o importanță uriașă. De atunci, am observat o reacție puternică din partea femeilor. Am văzut acest lucru în repetate rânduri și am plâns”, a spus ea.

„Este vorba despre toate femeile care au fost vreodată victimele unor abuzuri, fie ele sexuale sau în familie”, a adăugat prezentatoarea.

Jo Whiley a vorbit și despre solidaritatea dintre femei, dar și despre faptul că tot mai mulți bărbați înțeleg efectele pe care astfel de comportamente le-au avut asupra mai multor generații de femei.

La rândul ei, Zoe Ball, în vârstă de 55 de ani, a descris cazul drept unul extrem de tulburător.

„Cred că pentru toată lumea a fost o experiență copleșitoare, marcată de groază și revoltă, dar, în cele din urmă, și de ușurare. În sfârșit s-a întâmplat ceva important, despre care sperăm că va contribui la protejarea femeilor”, a spus aceasta.

Ea a adăugat că a impresionat-o în mod special mărturia femeilor care au avut curajul să vorbească în timpul procesului și detaliile dificile la care au fost supuse inclusiv în timpul interogatoriilor apărării.

Russell Brand, condamnat pentru un viol și agresiune sexuală

Russell Brand a fost găsit vinovat pe 5 noiembrie, în urma unui proces care a durat patru săptămâni și s-a desfășurat la Tribunalul Southwark Crown din Londra.

Acesta a fost condamnat pentru un viol și trei agresiuni sexuale comise împotriva a patru femei. Juriul l-a achitat însă pentru alte două acuzații de viol și pentru o acuzație de tentativă de agresiune sexuală.

La pronunțarea sentinței de luni, judecătorul Joel Bennathan a condamnat „aroganța uluitoare” a actorului și a spus că succesul și faima tot mai mare l-au făcut să creadă că poate să se comporte după bunul plac.

Soția actorului, Laura, a fost prezentă în sala de judecată în momentul condamnării. Judecătorul a vorbit și despre impactul pe care încarcerarea lui Brand îl va avea asupra copiilor săi, subliniind însă că absența tatălui este o consecință a gravității faptelor comise de acesta.

Russell Brand va trebui să execute două treimi din pedeapsă înainte de a putea fi eligibil pentru eliberare. De asemenea, va rămâne înscris pe viață în registrul persoanelor condamnate pentru infracțiuni sexuale.

Poliția a confirmat că actorul este în continuare anchetat în legătură cu alte două acuzații de viol.