Experții militari, dar și cei civili, vorbesc despre posibile perturbații electronice, generate de războiul din Ucraina, care pot afecta temporar semnalele emise de sateliți.

Pe 26 octombrie, zborul Ryanair FR3112 a plecat de la Bergamo spre Iași, la 20 și 21, ora Italiei.

Corespondent ProTV: „Avionul plin cu pasageri era programat să ajungă la Iași, la ora 23.05. Nu s-a mai întâmplat, din cauza problemelor apărute înainte de aterizare”.

În apropiere de capitala Moldovei, potrivit ROMATSA, - „Echipajul a decis să aterizeze pe aeroportul de rezervă din planul de zbor, invocând interferențe asupra semnalului de navigație prin satelit (GNSS) în zona Aeroportului Iași (...) Aeronava a beneficiat continuu de servicii de trafic aerian, inclusiv pe durata devierii, iar siguranța zborului nu a fost afectată (...).

Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (EASA) a constatat, începând din februarie 2022, o intensificare a interferențelor asupra GNSS în zonele din jurul conflictului din Ucraina, inclusiv în regiunea Mării Negre (...)”.

Echipajul a decis să aterizeze pe aeroportul de rezervă din planul de zbor, invocând interferențe asupra semnalului de navigație prin satelit în zona Aeroportului Iași. Avionul a ajuns la Timișoara, unde a aterizat în siguranță, la peste 3 ore de la decolarea de la Bergamo. Mulți dintre pasageri au rămas aici. Alții s-au întors în Italia.

Fenomenul de bruiaj a început după invadarea Ucrainei de către ruși

„Romeo Vatra, directorul Aeroportului Iași: A fost un mix de factori. Avem două fenomene- bruiaj efectiv al semnalului GPS și indicare de coordonate greșite.

Reporter: Când spunem de bruiaj, constatați că s-a intensificat de când a început războiul?

Romeo Vatra: Noi avem cunoștințe de acest fenomen, nu neapărat în mod oficial, dar ne confruntăm cu el mai ales din spusele și din comunicările cu companiile aeriene și control trafic aerian".

Potrivit ROMATSA, siguranța zborurilor nu a fost și nu este afectată de fenomenele de interferență asupra semnalului de navigație prin satelit din spațiul aerian al României. Acestea produc perturbări operaționale, însă sistemul de navigație aeriană are bariere de siguranță dedicate exact acestor situații.

Responsabilii regiei de trafic aerian spun și că intensificarea fenomenului de bruiaj în regiune a început în februarie 2022 și că zonele afectate sunt cele din vecinătatea conflictului din Ucraina. Și experții militari vorbesc despre fenomen.

General (r) Constantin Ciorobea, contraamiral: „Sistemele acestea de bruiaj sunt parte din a acționa împotriva dronelor, întrerup legătura ori între operator și satelit, ori satelit și operator. În acest context, când apare un astfel de bruiaj, se întrerupe legătura dintre avion și satelit, practic, pilotul nu mai știe unde se află față de pământ".

Până la această oră, compania Ryanair nu ne-a furnizat un răspuns în privința acestui zbor.