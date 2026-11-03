Un avion de pasageri care venea de la Londra a efectuat marţi o aterizare neplanificată pe aeroportul Varşovia-Modlin, din Polonia, în urma unei alerte de ameninţare cu bombă, ceea ce a dus la închiderea temporară a aeroportului, relatează Reuters, potrivit Agerpres.

Aproximativ în același timp, o altă ameninţare cu bombă a fost semnalată la bordul unui zbor SAS de la Copenhaga către Varşovia.

Aeroportul Varşovia-Modlin a precizat că la bordul aeronavei care venea de la Londra se aflau 181 de persoane care au fost evacuate şi că serviciile de securitate verifică ameninţarea semnalată.

Un purtător de cuvânt al companiei aeriene poloneze LOT a confirmat că este vorba despre un zbor operat de aceasta.

Comunicatul aeroportului a explicat că „la ora 09:54, a fost semnalată o ameninţare cu bombă la bordul unei aeronave care efectua un zbor pe ruta Londra Heathrow (LHR) - Aeroportul Varşovia Chopin (WAW)", iar „la ora 10:01, o aeronavă Boeing 737 MAX a aterizat pe aeroportul Varşovia-Modlin".

Varşovia dispune de două aeroporturi: Chopin, situat în interiorul oraşului, şi Modlin - utilizat în principal de companii aeriene low-cost - aflat la aproximativ 36 km de capitală.

„Ca urmare a acestei situaţii, aeroportul Varşovia-Modlin rămâne închis până la noi ordine. Se desfăşoară verificări pentru a analiza ameninţarea semnalată şi pentru a asigura siguranţa tuturor persoanelor prezente în aeroport", conchide comunicatul.

Un alt avion, al companiei SAS, sosit de la Copenhaga şi care a aterizat pe aeroportul Chopin din Varşovia ar fi fost vizat de o ameninţare cu bombă; aeronava a fost supusă unor verificări, a declarat un purtător de cuvânt al aeroportului Chopin, adăugând că aeroportul îşi continuă activitatea.

Alte două avioane au fost vizate de ameninţări cu bombă: unul a aterizat în Bulgaria, iar celălalt în Spania

Alte două avioane au fost vizate marţi de ameninţări cu bombă, după ce în cursul dimineţii două aeronave cu destinaţia Varşovia au primit ameninţări de aceeaşi natură, conform Agerpres.

Un avion care venea din Israel a aterizat pe aeroportul din Sofia după ce a fost primită o ameninţare cu bombă prin e-mail, a relatat marţi presa locală, citată de Reuters.

Unităţi antiteroriste au verificat aeronava pentru a depista eventuale dispozitive explozive, a declarat Liubomir Nikolov, secretar general în Ministerul de Interne bulgar, citat de agenţia de presă BTA, care relatează că şi alte instituţii din Bulgaria au primit ameninţări cu bombă.

Nikolov a precizat că sunt în desfăşurare demersuri pentru identificarea autorului unei ameninţări cu bombă transmise luni.

El a amintit că, în cazuri similare anterioare, au fost identificate adresele de e-mail de pe care au fost trimise mesajele, constatându-se că adresele IP corespunzătoare proveneau din alte ţări europene.

„Îngrijorător este faptul că, mai nou, sunt vizate şi unele companii aeriene, ceea ce înseamnă că aeronavele trebuie redirecţionate şi trebuie luate măsurile care se impun", a spus Nikolov.

El a dat asigurări că forţele de ordine respectă procedurile stabilite şi reacţionează la fiecare sesizare primită.

În prezent, nu există informaţii care să indice intenţii sau acţiuni teroriste concrete. Măsurile de securitate în aeroporturi au fost intensificate, menţinându-se o stare de alertă permanentă pentru a asigura o reacţie rapidă, scrie BTA.

Separat, specialişti în dezamorsarea dispozitivelor explozive (TEDAX) au inspectat un avion al companiei low-cost Ryanair care venea din Manchester, în Regatul Unit, şi a aterizat marţi pe aeroportul Murcia, din Spania, după ce la bord s-a primit o ameninţare cu bombă.

Pasagerii au trăit momente tensionate, iar aeronava a aterizat la ora 10:50 (9:50 GMT), potrivit unor surse guvernamentale spaniole, citate de EFE.

Luni, și o aeronavă de pasageri a companiei Wizz Air a fost amenințată cu bombă

Un zbor al Wizz Air pe ruta Londra-Sofia a primit o ameninţare cu bombă, a precizat ministrul. Avionul a deviat de la ruta iniţială şi a cerut permisiunea de a ateriza pe Aeroportul Internaţional Liszt Ferenc din Budapesta. Un avion Gripen al forţelor armate ungare a decolat în câteva minute şi a escortat aeronava de pasageri până la aterizarea la Budapesta.