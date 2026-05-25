În timp ce se întorcea joi din Estonia, unde a fost pentru a se întâlni cu trupele britanice dislocate în această ţară, „semnalul satelit al avionului guvernamental a fost întrerupt”, a indicat cotidianul, precizând că unul dintre jurnaliştii săi se afla la bordul aeronavei.

Precedentul polonez

Telefoanele şi computerele nu s-au mai putut conecta la internet, iar piloţii au fost nevoiţi să recurgă la metode alternative pentru a determina poziţia avionului pe parcursul celor trei ore de zbor.

Potrivit cotidianului, Rusia este suspectată că ar sta în spatele acestui incident, care nu este primul de acest gen.

În 2024, avionul care îl transporta din Polonia pe Grant Shapps, ministrul Apărării din cadrul guvernului conservator de atunci, a suferit, la rândul său, o bruiaj al semnalului GPS în timp ce trecea în apropierea enclavei ruse Kaliningrad.

Downing Street a indicat că acest tip de bruiaj nu este neobişnuit în apropierea enclavei ruse.