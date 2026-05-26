Un caz similar s-a petrecut și cu avionul cu care ministrul britanic al Apărării se întorcea din Estonia.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a povestit la televiziunea publică detalii din timpul zborului făcut săptămâna trecută în Lituania, ca să-i viziteze pe piloții români de F-16 detașați acolo.

Potrivit lui Radu Miruță, piloții aeronavei militare în care se aflau și șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, au întâmpinat probleme de bruiaj puternic înainte să aterizeze în Lituania. Ca zborul să nu fie în pericol din cauza pierderii coordonatelor GPS, piloții au activat sisteme de rezervă și anti-bruiaj, a mai precizat ministrul.

Radu Miruță crede că autorii din spatele bruiajului nu au țintit neapărat aeronava în care se afla el, ci întreaga zonă de la granița cu Belarus.

Cu o zi înainte, și avionul în care se afla ministrul Apărării din Marea Britanie a avut sistemele GPS de la bord bruiate când se întorcea din Estonia, în zona de graniță cu Rusia. Asta după ce luna trecută două avioane de luptă rusești au interceptat periculos un avion britanic de supraveghere în Marea Neagră.

Notabil este și incidentul de anul trecut care a vizat aeronava în care se afla președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Pilotul a fost forțat să aterizeze manual, folosind hărți analogice, după ce sistemul GPS a fost atacat. Atunci a fost vorba de un aeroport din Bulgaria, iar în spatele atacului ar fi fost tot Rusia.