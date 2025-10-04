China ar furniza informații Rusiei pentru atacuri precise în Ucraina. Date GPS pentru spulberarea investițiilor Vestului

China furnizează informații Rusiei pentru a permite Moscovei să lanseze mai precis rachete în interiorul Ucrainei, vizând inclusiv obiective cu investiții străine, a declarat sâmbătă un oficial din domeniul serviciilor de informații.

Acuzațiile vin într-un moment în care cooperarea militară dintre Rusia și China este subiect de îngrijorare crescândă pentru Occident, în contextul războiului din Ucraina.

Cooperare prin satelit pentru identificarea țintelor

Oleg Alexandrov, un oficial din Agenția de informații externe a Ucrainei, a declarat pentru agenția de știri de stat Ukrinform că China transmite informații din satelit privind țintele vizate, între care se află și unele care beneficiază de investiții externe, relatează Reuters, preluat de Agerpres.

„Există dovezi privind un nivel înalt de cooperare între Rusia și China în efectuarea de operațiuni de recunoaștere prin satelit pe teritoriul Ucrainei pentru a identifica și a explora noi obiective strategice pentru țintire. După cum am văzut în ultimele luni, aceste situri pot aparține unor investitori străini", a declarat Alexandrov.

Atacuri asupra infrastructurii cu capital străin

Președintele Volodimir Zelenski și oficiali regionali au declarat că un atac rusesc cu rachetă din august a lovit o fabrică de aparate electrocasnice din regiunea vestică Zakarpattia cu proprietar american, rănind 15 persoane.

Această lovitură ar fi un exemplu concret al modului în care informațiile furnizate de China ar fi folosite pentru țintirea precisă a obiectivelor economice din Ucraina, inclusiv a celor cu participare străină, arată sursa citată.

Acuzații anterioare despre furnizarea de arme

Zelenski a mai spus în aprilie că China furnizează arme și praf de pușcă Rusiei. De asemenea, el a precizat că guvernul de la Kiev deține informații că Beijingul produce arme pe teritoriul rus.

Acuzațiile Ucrainei, dacă se confirmă, ar reprezenta o escaladare semnificativă a implicării Chinei în războiul din Ucraina. Până acum, Beijing a menținut oficial o poziție de echidistanță, refuzând să condamne invazia rusă, dar afirmând că respectă suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.

Relațiile strânse Rusia-China

China și Rusia au intensificat cooperarea strategică în ultimii ani, cu președintele Xi Jinping și Vladimir Putin declarând o „prietenie fără limite" cu puțin înainte de invazia din Ucraina. Totuși, Beijing-ul a fost prudent în a evita sancțiunile occidentale și a menținut o aparență de neutralitate în conflict.

