Vin noi ninsori în România, inclusiv în București. Vor fi temperaturi sub zero grade. Unde se va depune strat de zăpadă
Ninsorile au creat probleme marți noapte pe șosele și sunt prognozate altele noi, inclusiv în Capitală, în weekend. Acolo unde s-a depus zăpada unii șoferi au fost nevoiți să tragă pe dreapta.
Sursa: ProTV
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În Pasul Gutâi, județul Mamaramureș, a nins visolit, iar unii șoferi de TIR nu au mai putut înainta chiar dacă aveau anvelope de iarnă.
Șofer: „Am rămas împotmoliți, dar... norocul că am apucat să intru în parcare. Îi destul de rău. În sus au rămas colegii împotmoliți, din ce am auzit prin stație."
Șofer: „Ninge foarte tare. Stați acasă, nu vă porniți la drum. Îi încărcătura foarte mare, 22 de tone."
Și pe DN 10 în nordul județului Buzău a nins câteva ore și s-a circulat în condiții de iarnă. Pe litoral a căzut marți seară prima ninsoare din acest sezon. Zăpada nu a apucat să se depună. Șoferilor le-a amintit să schimbe anvelopele de vară.
Femeie: „Sâmbătă ninge iar. Asta este, trebuie să încăltăm mașinile pentru iarnă.
Specialiștii spun că, deși pot părea mai practice, anvelopele numite all season trebuie neapărat să fie marcate cu simbolul M/S - mud and snow - pentru a putea fi folosite legal pe drumurile acoperite cu zăpadă. Cât privește anvelopele second-hand acestea pot fi un real pericol.
George-Constantin Spânoche, tehnician vulcanizare: „Poate avea pori deschiși, poate avea niște sârme rupte, pe care probabil superficial, noi nu le vedem. Din punctul meu de vedere, o anvelopă second hand nu este sigură."
Până vineri dimineața meteorologii au emis o informare pentru lapoviță, ninsoare și strat de zăpadă de până la 7 cm grosime, în jumătatea de nord a Moldovei, la munte și în estul Transilvaniei. Pe șosele se va forma polei, iar de vineri noapte va începe să ningă în est și sud. Sunt așteptate ninsori inclusiv în Capitală.
De săptămâna viitoare temperaturile vor scădea și mai mult până sub pragul înghețului.
Reporteri: Kristian Kosa, Dan Oprea, Yvette Mîrza, Roxana Scridon, Cătălin Covrig
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