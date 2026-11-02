Un zbor al Wizz Air pe ruta Londra-Sofia a primit o ameninţare cu bombă, a precizat ministrul. Avionul a deviat de la ruta iniţială şi a cerut permisiunea de a ateriza pe Aeroportul Internaţional Liszt Ferenc din Budapesta, relatează Agerpres.

Serviciul de alertă al apărării aeriene din cadrul NATO a emis un ordin de intervenţie 'ALPHA', în urma căruia un avion Gripen al forţelor armate ungare a decolat în câteva minute şi a escortat aeronava de pasageri până la aterizarea la Budapesta, a informat ministrul.

Avionul militar a revenit ulterior la baza sa de la Kecskemet, în timp ce poliţia a preluat măsurile ulterioare, a precizat Ruszin-Szendi.