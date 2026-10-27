Bărbatul, în vârstă de 25 de ani, ar fi transmis un mesaj în care spunea că „o să deturneze avionul”, potrivit unei copii a plângerii penale, conform APNews.

El a spus că va „prăbuși avionul doar peste rândul vostru”, dar documentul nu precizează exact cui îi era adresat mesajul. Poliția din Las Vegas a anunțat că l-a reținut pe bărbat în urma unei sesizări care privea o persoană care ar fi făcut „amenințări teroriste” la bordul zborului de sâmbătă seara, care se îndrepta spre Newark, New Jersey.

Acesta a fost arestat sub acuzația de formulare a unei amenințări sau de furnizare de informații false cu privire la un act de terorism. Infracțiunea se pedepsește cu o posibilă condamnare la închisoare de la 1 la 20 de ani.

Avocatul reprezentant al bărbatului nu a răspuns imediat solicitării de a comenta cazul, dar va trebui să se prezinte în instanță marți. Potrivit datelor Flightradar24, zborul de noapte programat să ajungă la destinație dimineața s-a întors la aeroport la mai puțin de o oră după decolare.

Avionul a aterizat de urgență în Las Vegas

Compania United Airlines a confirmat că aeronava, la bordul căreia se aflau 150 de pasageri, s-a întors în siguranță la Las Vegas pentru a gestiona o „potențială problemă de securitate”.

Zborul a fost amânat peste noapte și a decolat din nou spre Newark duminică dimineață.

Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA) a confirmat că va investiga incidentul.

Într-un e-mail transmis agenției de presă Associated Press, instituția a precizat că, de la începutul anului 2026, au fost înregistrate peste 1.400 de incidente în care pasagerii au avut un comportament indisciplinat la bordul aeronavelor.