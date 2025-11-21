„Proprietatea Departamentului Apărării”. Cum o eroare a GPS-ului ar fi dus la confruntări armate SUA-Mexic

Incident amuzant, dar și periculos pe o plajă aflată în golful Mexicului, la granița cu Statele Unite.

Câțiva militari americani au instalat panouri prin care declarau zona "proprietatea Departamentului Apărării". În plus, au avertizat localnicii că accesul este restricționat.

Martorii au chemat imediat autoritățile mexicane. Mai mulți pușcași marini au ajuns rapid la fața locului, pregătiți pentru o confruntare.

Tensiunile s-au calmat când Pentagonul a transmis că militarii americani au greșit locația și au pătruns accidental pe teritoriul Mexicului.

După verificări, oficialii au îndepărtat panourile. Incidentul a fost catalogat drept o gafă diplomatică cu potențial de escaladare.

Sursa: Pro TV

Etichete: SUA, militari, mexic, gafa,

Dată publicare: 21-11-2025 08:07

