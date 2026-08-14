Trupele SRI au descins pe un vas din Marea Neagră. Ce s-a întâmplat | FOTO & VIDEO

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Trupele SRI au descins pe un vas aflat în Marea Neagră, în cadrul exercițiului internațional ”Black Sea 2026”, la care au mai participat structuri armate din Bulgaria și Turcia.

autor
Cristian Anton

Trupele speciale ale Serviciului Român de Informații (SRI) au descins în forță pe un vas din Marea Neagră, iar umaginile spectaculoase au fost publicate vineri seara pe pagina de Facebook a celui mai mare serviciu secret român.

SRI a participat, în perioada 13-14.08.2026, la exercițiul internațional „Black Sea 2026”, alături de parteneri instituționali interni și structuri de aplicare a legii din Bulgaria și Republica Turcia.

Au fost vizate consolidarea cooperării operaționale, dezvoltarea interoperabilității și testarea capacității de reacție în gestionarea unor incidente complexe în mediul maritim”, se arată în mesajul SRI care însoțește imaginile.

Acțiunea a fost prezenată și de către Poliția de Frontieră Română. Potrivit acesteia, în perioada 13–14 august 2026, la Constanța și în apele teritoriale românești ale Mării Negre, s-a desfășurat exercițiul internațional „Black Sea 2026”. Organizarea exercițiului a fost facilitată de desfășurarea în apele teritoriale românești a operațiunii Multipurpose Maritime Operation Western Black Sea 2026 (Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă - Frontex).

Exercițiul a reunit structuri de aplicare a legii din România, Bulgaria și Republica Turcia, având ca obiectiv consolidarea cooperării operaționale, dezvoltarea interoperabilității și testarea capacității de reacție în gestionarea unor incidente complexe în mediul maritim. Ediția din acest an a marcat participarea, în premieră, a unei nave a Gărzii de Coastă din Republica Turcia la un exercițiu desfășurat în apele teritoriale românești.

Simulare a unei eliberări de ostatici pe mare, cu luptători și un elicopter SRI

Activitățile au debutat în data de 13 august cu briefinguri operaționale și sesiuni de coordonare, dedicate armonizării procedurilor de intervenție și cooperării dintre structurile participante.

În data de 14 august, în prezența secretarului de stat, chestor general de poliție Bogdan Despescu, a directorului executiv adjunct al Agenției Frontex, Lars Gerdes, a inspectorului general al Poliției de Frontieră Române, chestor principal de poliție Cornel-Laurian Stoica, precum și a conducerii structurilor participante și a reprezentanților corpului diplomatic acreditați în România, s-a desfășurat exercițiul tactic pe mare.

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La activități au participat nave ale Poliției de Frontieră Române, Poliției de Frontieră Bulgare și, în premieră, o navă a Gărzii de Coastă din Republica Turcia, aceasta având la bord și un elicopter. În funcție de scenariile desfășurate, dispozitivul a fost completat de o navă a Forțelor Navale Române și un elicopter al Serviciului Român de Informații.

Scenariul exercițiului a simulat intervenția structurilor specializate pentru abordarea unei nave ostile, neutralizarea amenințării și salvarea ostaticilor. În continuare, forțele participante au desfășurat o operațiune de căutare și salvare (SAR) pentru acordarea asistenței persoanelor aflate în pericol pe mare.

Prin desfășurarea acestor secvențe tactice au fost testate procedurile comune de intervenție, schimbul operativ de informații, interoperabilitatea mijloacelor navale și aeriene și capacitatea structurilor participante de a acționa coordonat în gestionarea unor situații cu grad ridicat de complexitate la frontiera maritimă externă a Uniunii Europene.

Participarea, în premieră, a unei nave a Gărzii de Coastă din Republica Turcia, alături de forțele din România și Bulgaria, reprezintă un pas important în consolidarea cooperării regionale în domeniul securității maritime și al combaterii criminalității transfrontaliere în bazinul Mării Negre.

Prin participarea la această operațiune, Poliția de Frontieră Română, prin Garda de Coastă, își reconfirmă rolul de partener activ în cadrul mecanismelor europene și regionale de cooperare pentru protejarea frontierelor externe ale Uniunii Europene și pentru creșterea nivelului de securitate și siguranță în regiunea Mării Negre - se mai arată într-un comunicat al Poliției de Frontieră Române.

VIDEO. Dronă descoperită de turiști în mare, la Costinești. A intervenit SRI

Sursa: StirilePROTV

Etichete: SRI, frontex, exercitii militare, marea neagra, politia de frontiera,

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