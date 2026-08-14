Trupele SRI au descins pe un vas din Marea Neagră. Ce s-a întâmplat | FOTO & VIDEO

Trupele speciale ale Serviciului Român de Informații (SRI) au descins în forță pe un vas din Marea Neagră, iar umaginile spectaculoase au fost publicate vineri seara pe pagina de Facebook a celui mai mare serviciu secret român.

”SRI a participat, în perioada 13-14.08.2026, la exercițiul internațional „Black Sea 2026”, alături de parteneri instituționali interni și structuri de aplicare a legii din Bulgaria și Republica Turcia.

Au fost vizate consolidarea cooperării operaționale, dezvoltarea interoperabilității și testarea capacității de reacție în gestionarea unor incidente complexe în mediul maritim”, se arată în mesajul SRI care însoțește imaginile.

Acțiunea a fost prezenată și de către Poliția de Frontieră Română. Potrivit acesteia, în perioada 13–14 august 2026, la Constanța și în apele teritoriale românești ale Mării Negre, s-a desfășurat exercițiul internațional „Black Sea 2026”. Organizarea exercițiului a fost facilitată de desfășurarea în apele teritoriale românești a operațiunii Multipurpose Maritime Operation Western Black Sea 2026 (Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă - Frontex).

Exercițiul a reunit structuri de aplicare a legii din România, Bulgaria și Republica Turcia, având ca obiectiv consolidarea cooperării operaționale, dezvoltarea interoperabilității și testarea capacității de reacție în gestionarea unor incidente complexe în mediul maritim. Ediția din acest an a marcat participarea, în premieră, a unei nave a Gărzii de Coastă din Republica Turcia la un exercițiu desfășurat în apele teritoriale românești.

Simulare a unei eliberări de ostatici pe mare, cu luptători și un elicopter SRI

Activitățile au debutat în data de 13 august cu briefinguri operaționale și sesiuni de coordonare, dedicate armonizării procedurilor de intervenție și cooperării dintre structurile participante.

În data de 14 august, în prezența secretarului de stat, chestor general de poliție Bogdan Despescu, a directorului executiv adjunct al Agenției Frontex, Lars Gerdes, a inspectorului general al Poliției de Frontieră Române, chestor principal de poliție Cornel-Laurian Stoica, precum și a conducerii structurilor participante și a reprezentanților corpului diplomatic acreditați în România, s-a desfășurat exercițiul tactic pe mare.