Aparatele de zbor fără pilot au pătruns de două ori în spațiul aerian românesc, o dată la ora 1 și jumătate noaptea și a doua oară la 9 și 2 minute, dimineață. Pescarii din Deltă au văzut un avion ucrainean care ar fi doborât două drone.

Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au confirmat pătrunderea unei drone, timp de două minute, în spațiul aerian românesc. Apoi aparatul de zbor fară pilot s-a îndreptat spre Ucraina, unde s-au auzit explozii.

Incidentul vine după ce, la 1 și jumătate noaptea, radarele armatei române au detectat un grup de cinci drone, în zona localității Ismail. Au fort trimise pentru monitorizare două avioane militare F-16, de la Baza Borcea.

Daniel Nistor, purtător de cuvânt al MApN: „Radarele de la sol au detectat pătrunderea unei ținte aeriene în spațiul aerian național, la aproximativ 2 km sud de localitatea Pardina. Ținta a evoluat aproximativ 10 minute în spațiul aerian național, de-a lungul brațului Chilia, după care a părăsit teritoriul României spre Ucraina, la aproximativ 13 km sud-vest de localitatea Chilia Veche”.

În scurt timp, militarii noștri au auzit explozii puternice pe teritoriul Ucrainei. Aceleași zgomote s-au auzit aproape toată noaptea și din municipiul Tulcea, spun localnicii.

Corespondent Pro TV: „Populația din Delta Dunării a primit atenționare Ro-Alert la ora 1 și jumătate noaptea, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat pe brațul Chilia, în apropiere de granița noastră, cinci ținte aeriene neautorizate. Au fost ridicate două aeronave F-16 de la Borcea, care au raportat că o dronă ar fi pătruns în spațiul aerian românesc timp de 10 minute, după care ar fi plecat spre Ucraina, unde s-ar fi auzit mai multe explozii. Incidentul s-a repetat dimineață, după ora 9. De această dată, un alt aparat de zbor fără pilot a intrat timp de două minute în spațiul aerian românesc. Pescarii din Deltă au spus, însă, că ar fi văzut un avion de luptă care ar fi tras și ar fi doborât două drone. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că a fost vorba, cel mai probabil, despre un avion ucrainean și că incidentul ar fi avut loc pe partea stângă a brațului Chilia”.



