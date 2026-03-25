SRI a transmis miercuri un mesaj de Ziua Poliției Române, în stilul deja consacrat - scurt, criptic și marcat de un umor fin.
Urarea amuzantă transmisă de SRI de Ziua Poliției Române. ”Ar fi plicticoase fără voi”
SRI a transmis miercuri o urare de Ziua Poliției Române, în stilul său propriu, deja consacrat. ”Filmele cu spioni ar fi plicticoase fără voi”, spune principalul serviciu secret al țării, în scurtul său mesaj încheiat cu aprecierea ”Respect!”.
”Filmele cu spioni și contraspioni ar fi plicticoase fără voi. Pentru că siguranța publică înseamnă mult mai mult. Respect!”, a scris SRI pe pagina sa de Facebook.
Ziua Poliției Române este sărbătorită în fiecare an pe 25 martie. Anul acesta, Poliția Română aniversează 204 ani de la atestarea sa documentară modernă, moment care reflectă începutul organizării instituționale a structurilor de ordine publică în țara noastră.
