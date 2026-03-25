Urarea amuzantă transmisă de SRI de Ziua Poliției Române. ”Ar fi plicticoase fără voi”

SRI a transmis miercuri un mesaj de Ziua Poliției Române , în stilul deja consacrat - scurt, criptic și marcat de un umor fin.

”Filmele cu spioni și contraspioni ar fi plicticoase fără voi. Pentru că siguranța publică înseamnă mult mai mult. Respect!”, a scris SRI pe pagina sa de Facebook.

Ziua Poliției Române este sărbătorită în fiecare an pe 25 martie. Anul acesta, Poliția Română aniversează 204 ani de la atestarea sa documentară modernă, moment care reflectă începutul organizării instituționale a structurilor de ordine publică în țara noastră.