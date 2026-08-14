Răniții sunt un pompier și doi muncitori de la Sibelga, compania publică belgiană care gestionează furnizarea de energie electrică și gaze naturale, în timp ce persoana care a decedat era un alt pompier, conform anunțului făcut de purtătorul de cuvânt al companiei, Serena Galeone, agenției de știri Belga, potrivit Agerpres.

Aproximativ 100 de persoane au fost evacuate

Ministrul belgian al securității și internelor, Bernard Quintin, și-a exprimat „profunda durere” pentru victimele exploziilor și a transmis condoleanțe familiei pompierului decedat.

Exploziile s-au produs în interiorul clădirii Conseil de résolution unique (CRU), o instituție bancară europeană, în timpul unor lucrări de reparații care au provocat accidental perforarea unei conducte de gaze de joasă presiune.

Traseele unor tramvaie și autobuze au fost modificate

Compania de transport public din Bruxelles (STIB) a modificat traseele liniilor de tramvai și de autobuz.