"La sesizarea Serviciului Român de Informaţii, miercuri, prin hotărârea 1189, Curtea de Apel Bucureşti a dispus declararea ca persoană indezirabilă pentru România a cetăţeanului marocan H.E.M., pentru o perioadă de 10 ani. Cetăţeanul marocan s-a relocat din Maroc în România în 2023. H.E.M. a intrat în atenţia SRI la finalul anului 2025 întrucât derula activităţi care, potrivit cadrului legal în domeniul antiterorism, constituie riscuri la adresa securităţii naţionale. H.E.M. este într-un stadiu avansat al procesului de radicalizare, în etapa pre-acţională", a transmis miercuri SRI.

Marocanul este afiliat organizațiilor teroriste din Orientul Mijlociu

Totodată, sursa citată precizează că acesta este simpatizant al organizaţiilor teroriste active în Orientul Mijlociu.

"Cetăţeanul marocan derulează activităţi de promovare a unor grupări teroriste, respectiv a ideologiei teroriste, acţionând ca factor de radicalizare asupra unor persoane din România", menţionează SRI.