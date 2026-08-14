Sebastian Achim a suferit o rană de aproape 10 centimetri, iar o parte din mușchiul gambei a fost aproape secționată, scrie Irish Independent.

Bărbatul pescuia rechini albaștri în largul localității Ardmore, din comitatul Waterford, când unul dintre pești s-a întors brusc și s-a repezit la piciorul său. Originar din România, Sebastian locuiește în Dungarvan și merge în mod regulat la pescuit în largul coastelor Waterford și Cork.

„În sfârșit reușisem să prind primul meu rechin albastru. În timp ce admiram captura, rechinul a decis să se repeadă la piciorul meu. S-a repezit la gamba mea și a reușit să-mi rupă jumătate din gambă. A provocat atât de multe leziuni, încât a fost nevoie de intervenția unor medici specialiști”, a mărturisit el.

Incidentul s-a produs în timpul unei excursii de pescuit de o zi, la care Sebastian participa alături de mai mulți prieteni. Aceștia încercau să elibereze rechinul aflat lângă barcă atunci când animalul s-a răsucit și l-a atacat pe pescar.

Prietenii săi au reușit să îndepărteze rechinul înainte ca acesta să-i provoace răni și mai grave.

„Era sânge peste tot”, a mai spus Sebastian.

Teama că și-ar putea pierde viața

Când s-a uitat la picior, Sebastian a văzut că o parte din mușchiul gambei era aproape secționată. Rana provocată de mușcătura rechinului avea aproape 10 centimetri.

„Știam că este grav. La un moment dat mi-a fost puțin teamă pentru piciorul meu. Am încercat să rămân calm, pentru că sunt o persoană calmă. Mă gândeam la gravitatea rănii și voiam doar să ajung acasă – de fapt, speram să ajung acasă”, a povestit el.

Bărbatul a spus că au existat momente în care s-a temut că nu va supraviețui: „Cantitatea de sânge era mult mai mare decât s-ar aștepta majoritatea oamenilor.”

Grupul plecase la pescuit la ora 8:00 și prinsese și eliberase trei rechini înainte de producerea incidentului.

Sebastian și prietenii săi pescuiesc de obicei biban de mare, polac și macrou, iar Ardmore este unul dintre locurile lor preferate de plecare.

Atunci când prind un rechin, îl aduc de obicei lângă barcă pentru a-l măsura și a-i estima greutatea, după care îl eliberează nevătămat.

Al patrulea rechin prins, însă, avea aproximativ doi metri lungime și s-a repezit la piciorul lui Sebastian. După ce i-a dat drumul, a căzut înapoi în barcă.

Prietenii săi au dat alarma, iar serviciile de salvare au fost mobilizate. RNLI, Garda de Coastă irlandeză și ambarcațiuni aflate în apropiere au intervenit pentru a-i acorda ajutor.

În jurul orei 16:15, Centrul de Coordonare a Salvării Maritime al Gărzii de Coastă din Dublin a fost alertat cu privire la incident. Un elicopter, Rescue 117, precum și două ambarcațiuni de salvare au fost trimise la fața locului.

Paramedicii HSE au fost, de asemenea, alertați și îl așteptau pe țărm. Prietenii lui Sebastian au improvizat un garou folosind o frânghie și au încercat să-i bandajeze piciorul pentru a opri hemoragia.