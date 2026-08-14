Întrebată cum pot fi siguri oamenii că acest proiect va fi implementat, în cele din urmă, Buzoianu a răspuns, ironică: ”Pentru că în momentul de faţă nu mai este PSD care să arunce pe fereastră proiectul”.

Diana Buzoianu a ironizat PSD, arătând că proiectul vizând braţul Bala care ar rezolva problema asigurării apei necesare funcţionării reactoarelor nucleare de la Cernavodă şi care a fost ţinut la sertar de către Ministerul Transporturilor va fi implementat pentru că nu mai este gestionat de către social-democraţi.

Ea a afirmat că proiectul Bala este unul dintre proiectele strategice care au fost amânate ani de zile, amintind că existau avize şi bugetele necesare implementării acestuia.

”Şi vine acum domnul Grindeanu şi ne spune că a fost atacat de nişte ONG-uri? Nişte ONG-uri au ridicat un punct de vedere la Comisie, Comisia a întrebat Ministerul Transporturilor dacă poate să vină să clarifice nişte aspecte, dacă poate să dea mai multe detalii şi anumite lucruri care păreau pertinente în sesizările respective dacă poate să le îndrepte. Şi în loc să muncească, în loc Ministerul Transporturilor să vină să spună: da, mai avem de muncit să mai îndeplinim două-trei lucruri şi să mişcăm acest proiect, a preferat, la acea vreme, PSD să arunce pe fereastră şi să zică că este prea greu să mai depună încă două-trei hârtii. Cam despre asta este şi acuma dă vina pe nişte ONG-uri. Despre asta este vorba, despre lipsa de dorinţă reală de a munci pentru România! Da, lucrurile mari stategice înseamnă şi muncă. Dacă nu eşti dispus să faci munca respectivă nu ai ce să cauţi în respectivele ministere”, a afirmat Diana Buzoianu, vineri seară, la B1 TV.

Întrebată ce anume o face să fie sigură că acest proiect va fi implementat, în cele din urmă, Buzoianu a răspuns, ironică: ”Pentru că în momentul de faţă nu mai este PSD care să arunce pe fereastră proiectul”.

”De câteva săptămâni discutăm despre proiecte sau despre reforme care ar putea să impacteze România cu miliarde. Măsurile care au fost discutate săptămânile acestea sunt de o importanţă strategică pentru România şi cu toate acestea am văzut un PSD copilăros, un PSD neserios, mai degrabă un PSD supărat care e dispus să dea foc la casă, decât să locuiască cineva, oricine, în casa respectivă. Asta nu poate să fie o politică pe termen lung. De altfel, eu cred că astăzi, dacă ar avea loc un vot, PSD ar primi un răspuns foarte sigur de la români pentru circul pe care îl creează”, a adăugat ministrul Mediului.

Ministrul interimar al Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, afirma că situaţia centralei de la Cernavodă, care a fost oprită joi dimineaţă, din cauză că nu mai există suficientă apă pentru răcirea reactoarelor, reprezintă "eşecul din ultimii 2-3 ani de zile de la Ministerul Transporturilor, în care nu s-a făcut o lucrare esenţială pe termen lung, care ar trebui să rezolve problema".

"Ce vedem noi acum pe Dunăre este eşecul din ultimii 2-3 ani de zile de la Ministerul Transporturilor, în care nu s-a făcut o lucrare esenţială pe termen lung, care ar trebui să rezolve problema mare. Lucrările mari la braţul Bala trebuiau făcute, aveau şi acord de mediu şi hotărâre de guvern care dădea banii deja din 2024. Dacă se făceau acele lucrări, astăzi eram în cu totul şi cu totul alt scenariu. (...) Vrem să facem mai bine pe viitor? Nu mai trebuie să stea la sertar, la Ministerul Transporturilor, ani de zile proiecte. (...) Fuseseră aprobate inclusiv sumele care ar fi trebuit să fie alocate pentru acest proiect. Aici vorbim, practic, de iresponsabilitate", a afirmat Diana Buzoianu, miercuri seară, în podcastul moderat de jurnalistul Lucian Mîndruţă.