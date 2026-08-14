Un proiect vechi de 10 ani a fost reluat pentru creșterea debitului Dunării către reactoare. În plus, vor începe două programe de finanțare pentru baterii, inclusiv pentru prosumatori.

Deși în condiții de criză, sistemul energetic a funcționat normal în prima zi după oprirea centralei de la Cernavodă.

Cum a funcționat sistemul energetic fără centrala de la Cernavodă

Corespondent Știrile PRO TV: „Vârful de consum a fost seara, după ora 9. De exemplu, în jurul orei 9.30 era aproximativ 6.700 de MW, iar producția a ajuns la peste 4.800. A fost asigurată de hidrocentrale, gaz, cărbune, iar pe locul 4 apar instalațiile de stocare - cu o contribuție din ce în ce mai importantă. Bateriile au asigurat 680 de MW, cam cât producea grupul 2 de la Cernavodă, înainte să fie oprit. Lipsa energiei nucleare nu a dus la importuri mai mari, la orele serii, față de ultimele zile, pentru că am avut un consum mai mic. Vremea s-a mai răcorit, dar este posibil să fie și reduceri voluntare de consum, la apelul Guvernului. Fără centrala de la Cernavodă, importurile au continuat, însă pe tot parcursul nopții.”

Săptămâna viitoare va intra în producție grupul în rezervă de la Rovinari. Guvernul a anunțat și reluarea unui proiect început acum 10 ani și lăsat doar pe hârtie, pentru a crește debitul Dunării spre Cernavodă.

Ilie Bolojan, premierul interimar al României: „E nevoie să punem în practică proiectul care, printre alte obiective, urmărește și creșterea debitului pe Dunărea Veche spre Cernavodă, în așa fel încât debitul actual să fie aproape dublat, pentru a asigura nu doar cantitatea de apă necesară pentru grupurile 1 și 2, ci și pentru 3 și 4. Nu putem vorbi de proiectele 3 și 4 dacă această lucrare nu este realizată.”

În plus, premierul interimar a anunțat și că centralele de la Iernut și Mintia vor începe producția în curând. Iar o a treia direcție anunțată de Guvern, pentru a evita viitoarele crize energetice, este creșterea capacității de stocare, prin două scheme de finanțare.

Bani pentru baterii și stocarea energiei

Ilie Bolojan, premierul interimar al României: „E vorba de schema pe care Ministerul Mediului o va definitiva săptămâna viitoare, prin AFM. Sunt la dispoziție 80 de milioane de euro pentru a susține stocarea. De asemenea, schema pe care am semnat-o la sfârșitul lunii trecute și în această dimineață am aprobat ghidul de finanțare, iar proiectele se vor putea depune prin Fondul pentru Modernizare - aici având o sumă dublă. E adevărat că doar din 2027 încolo vom vedea rezultate.”

Guvernul transmite că urgentează avizarea și punerea în funcțiune a instalațiilor de stocare aflate în stadii avansate de finalizare.